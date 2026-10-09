"Путин делает все, чтобы уничтожить Россию": Цезарь об операции "Баррель", мобилизации и угрозе для стран Балтии

Заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников дал эксклюзивное интервью 24 Каналу. Он рассказал о масштабных диверсиях на российской железной дороге, скрытой мобилизации и неизбежном крахе путинского режима.

Легион "Свобода России" заявил о масштабной операции "Баррель" против российской железнодорожной логистики. При этом Россия продолжает атаковать украинские города, усиливает скрытый набор в армию и угрожает странам Балтии.

Заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников, известный под позывным Цезарь, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал о деятельности сопротивления внутри России, ситуации на фронте и возможных решениях Кремля. Он также объяснил, каким видит будущее России после падения путинского режима, почему не ожидает всеобщей мобилизации и насколько Европа готова к возможной новой российской агрессии.

Операция "Баррель" и масштабные диверсии на российских железных дорогах

Легион "Свобода России" провел масштабную операцию "Баррель" против железнодорожных перевозок нефти в глубоком тылу России. После ударов по нефтеперерабатывающим заводам и портовой инфраструктуре Россия стала активнее перевозить нефть по железной дороге. Согласно озвученным данным, было уничтожено около 10 тысяч тонн нефти. Что можете рассказать об этой операции?

Сопротивление "Свободы России" – это, как я считаю, самая мощная подпольная сеть внутри России. Главное, что она построена по горизонтальному принципу. Это очень важно, ведь вертикальную структуру можно довольно быстро вычислить, оборвать связи и уничтожить. А горизонтальная сеть объединяет сотни и тысячи наших соратников, которые остаются в России и решили бороться против режима.

Не у всех этих людей была возможность выехать из России, не у всех она есть и сейчас. Но они не хотят мириться с тем, что происходит в их стране, и готовы сопротивляться.

Операция "Баррель" не стала первой крупной акцией нашего сопротивления. За годы войны мы провели сотни разных операций, но последние три я бы выделил как пример именно системной, слаженной работы множества ячеек.

Первой была операция "Квартет". Тогда в разных регионах России уничтожали железнодорожные составы, вагоны, локомотивы и другие средства перевозки. Важно понимать, что потеря даже одного локомотива – это не только прямой ущерб. Такой локомотив может стоить один-два миллиона долларов. А если он сгорел на путях, это еще и задержка движения, нарушение логистики, дополнительные расходы на восстановление.

Следующей стала операция "Факел", которую мы проводили в конце зимы и начале весны. Она была направлена против газовой инфраструктуры в Московском регионе, Центральном федеральном округе и ряде других областей России. В результате этих ударов, по нашим данным, работу некоторых объектов пришлось приостановить на несколько недель. Это и прямые финансовые потери, и значительные расходы на ремонт.

Накопив опыт таких скоординированных действий, мы провели операцию "Баррель". В ней участвовали сотни людей. Это была масштабная работа множества участников, и сейчас могу сказать, что, по нашей информации, никто из них не был задержан или ранен.

Важно и то, в каких условиях действует сопротивление. В России постоянно усиливают так называемые контртеррористические меры, особенно после крупных операций украинских спецслужб. Однако значительная часть работы ФСБ, насколько я могу судить, связана не с настоящим поиском подполья, а с показательными разоблачениями, фальсификациями и созданием подставных информационных ресурсов.

Спецслужбам гораздо проще продемонстрировать задержание человека, попавшего на фальшивый ресурс, чем проводить сложную и длительную оперативную работу. Для нее нужны люди, время и средства, а они не безграничны. Значительная часть сотрудников российских силовых органов, по моему убеждению, вообще больше занята зарабатыванием денег, контролем над бизнесом и различными криминальными разборками.

В ходе операции "Баррель" был проделан огромный объем работы. Российский режим стал активнее использовать железную дорогу для перевозки нефти и нефтепродуктов. В разных местах на путях оставляли целые группы цистерн, иногда по 10 – 20 единиц. Стандартная железнодорожная цистерна вмещает примерно 65 тонн топлива, и сама техника тоже стоит немалых денег.

По итогам операции наша сеть сопротивления выполнила все поставленные задачи. Удары были нанесены во многих регионах России. Могу назвать Вологду, Брянск, Орел, Белгород, Курск, а также, если не ошибаюсь, районы Воронежа.

Особенно ощутимы такие потери вблизи приграничной и прифронтовой зоны. Брянск, Орел, Белгород – это уже непосредственное воздействие на российскую военную логистику. Когда на железной дороге горит большое количество цистерн с топливом, страдает не только груз, но и сама инфраструктура, на восстановление которой требуется время.

Для сравнения можно вспомнить, сколько времени России потребовалось на восстановление Крымского моста после взрыва и пожара нефтепродуктов. Так что речь идет и о прямом ущербе, и о гораздо более серьезных последствиях для перевозок.

Главное, что операция показала возможности системной работы сопротивления. Мы намерены продолжать борьбу против этого режима до его падения.

Российские спецслужбы создают фальшивые каналы связи

Вы упомянули деятельность ФСБ в информационном пространстве. Как сторонникам легиона отличить подлинные информационные ресурсы от тех, которыми могут пользоваться российские спецслужбы?

Очень важно пользоваться только проверенными официальными ресурсами. Если человек смотрит мое интервью на моем канале или на официальном канале легиона, он может ориентироваться на ссылки, размещенные непосредственно там.

Я уже говорил, что российские спецслужбы активно используют фальшивые сайты, Telegram-каналы и другие ресурсы. Они могут выдавать себя за представителей нашего движения, чтобы получать персональные данные людей или демонстрировать очередное якобы разоблачение.

На мой взгляд, российские поисковые системы тоже могут быть инструментом спецслужб. Человек ищет информацию о легионе, попадает на поддельный сайт и даже не подозревает, что передает свои данные тем, кто может его задержать.

Важно! Официальный канал легиона: https://t.me/legionoffreedom

Поэтому важно понимать: само наличие страницы с названием легиона еще ничего не доказывает. Мы предупреждаем о таких подделках, потому что в России они могут представлять реальную опасность для людей.

Россия перешла к войне против украинских городов

Украина сейчас переживает непростой период войны. Киев подвергается масштабным атакам беспилотников, страдают энергетика, бизнес и гражданские объекты, есть погибшие. Как бы вы охарактеризовали этап войны, на котором мы сейчас находимся?

Это так называемая война городов. И именно противник инициировал переход к такому формату. Обратите внимание, как действуют Силы обороны Украины: они стараются свести к минимуму потери среди мирного населения. А российская армия, на мой взгляд, целенаправленно использует террор против гражданских.

Мы видим удары по школам, рынкам, гражданской инфраструктуре. Вспомните, что происходит в Алешках. Это ужасные вещи.

Когда режиму не хватает сил и средств, чтобы выбить украинского воина с его позиции, он пытается воздействовать на его семью. Условно говоря, они думают: сейчас начнем терроризировать его жену, детей, родителей, всех украинцев в тылу, и люди выйдут на улицы, потребуют мира или смены власти.

Но я постоянно общаюсь с мирными жителями и вижу совсем другую реакцию. Вижу ожесточение, решимость, гнев. Люди, конечно, боятся. Они устали от обстрелов, от постоянной опасности. Но понимают: если сейчас сдаться и отступить, дальше будет еще хуже.

Буквально недавно я разговаривал с женщиной, которая сказала, что готова оставаться в метро во время обстрелов столько, сколько потребуется, но уступать России не собирается. И среди украинцев, с которыми я общаюсь, такой настрой очень силен.

Люди также видят, что противнику на фронте нелегко. Где-то россияне еще пытаются продвигаться, а где-то вынуждены отступать. На Лиманском направлении, по моей оценке, многомесячные результаты их наступления уже сведены на нет.

Поэтому нынешнюю волну атак беспилотниками, ракетами и баллистикой я связываю с тем, что Россия не может добиться желаемого результата на поле боя. Вместо этого она пытается давить на мирное население.

Путин может сделать ставку на тяжелую зиму для Украины

Американский Институт изучения войны, проанализировав заявления Путина, предположил, что он не согласится на перемирие и будет терроризировать Украину в течение зимы, рассчитывая на ее капитуляцию весной. Вы согласны, что в Кремле могут делать такую ставку?

Когда меня спрашивают о прогнозах, я стараюсь исходить из военной логики. Но проблема в том, что рациональность – это не про нынешнее российское руководство. Воинская честь – тоже не про него.

Для меня честь солдата – выполнять свой долг, даже рискуя жизнью. А честь генерала заключается еще и в том, чтобы набраться мужества, прийти к президенту и сказать: эта операция преступна, она приведет к бессмысленной гибели людей, и я не поведу на нее своих солдат. Если считаете меня некомпетентным, вот мои погоны.

В нынешнем российском военном руководстве я таких людей не вижу. Порядочные и разумные военные среди россиян, конечно, существуют. Есть офицеры, которые все понимают, а некоторые давно сотрудничают с нами. Но решения в Кремле принимают не они.

Поэтому рациональные военные прогнозы сбываются не всегда. Путин может выбирать решения, которые наносят колоссальный ущерб даже самой России.

У меня уже стойкое ощущение, что Путин – настоящий агент по уничтожению и развалу России. Он делает все, чтобы ее уничтожить.

Я еще весной говорил, что у него есть последний шанс выйти из войны на очень выгодных для него условиях. Украина тогда была готова рассматривать перемирие по текущей линии фронта. Казалось бы, хватайся за эту возможность обеими руками.

Но он хочет большего. Это как в сказке Пушкина о рыбаке и рыбке, когда старуха в итоге осталась у разбитого корыта. Только у Путина, на мой взгляд, все закончится не просто разбитым корытом, а сгоревшими нефтеперерабатывающими заводами, разрушенной инфраструктурой, рухнувшей экономикой и, возможно, штыками тех людей, которых он сейчас набирает в армию, повернутыми против него самого.

При этом я остаюсь оптимистом. Моя семья, как и семьи других украинцев, страдает от обстрелов. Я понимаю, что зима будет тяжелой, но убежден, что мы выдержим. Нам нужно продержаться на один день дольше противника.

Кремль усиливает скрытую мобилизацию

Перед выборами в Госдуму вы говорили, что Путин вряд ли объявит всеобщую мобилизацию, но может усилить скрытую. Видите ли вы признаки этого после выборов?

Да, вижу. Сейчас продолжается развертывание инфраструктуры для скрытой мобилизации. Идет активный набор специалистов, в частности тех, кто занимается анализом информации, профайлингом и обработкой данных.

Россия создает масштабную цифровую систему, которая позволит государству знать о человеке очень многое. У кого какие долги, кто не платит алименты, у кого есть административное правонарушение, непогашенное наказание или другие проблемы с законом.

Все это можно использовать как инструмент давления. Таких людей в России сотни тысяч, а возможно, и миллионы.

Человека могут задержать, запугать, держать в ненадлежащих условиях, вынудить подписать документы. И если он не выдержит этого давления, то окажется в армии.

Причем ему необязательно сразу скажут, что он отправится на фронт. Могут обещать службу где-нибудь недалеко от дома, в области, где якобы нужно всего лишь охранять объекты или сбивать украинские беспилотники из пулемета.

Врать там умеют очень хорошо. Поэтому я и говорил, что Путин может не проводить масштабную открытую мобилизацию, а вместо этого усиливать скрытое принуждение.

А остались ли в России люди, которые добровольно готовы идти в армию? Что сейчас может их мотивировать: деньги, досрочное освобождение из тюрьмы или что-то другое?

Этот ресурс уже подходит к концу. Всех, кого могли заманить обещаниями, большими выплатами или другими выгодами, постепенно привлекли. Поэтому усиливается то, что я называю криптомобилизацией, то есть скрытым набором людей.

По нашим оценкам, у противника уже не первый месяц отрицательная статистика по пополнению личного состава. Результаты мы видим и на фронте, где российское продвижение все чаще останавливается.

Когда опадет листва и исчезнет зелень, ситуация станет сложнее для обеих сторон. Нашим военным тоже будет труднее обороняться, перемещаться между позициями и обеспечивать логистику. Есть люди, которые месяцами находятся на позициях.

Но противнику наступать, на мой взгляд, будет еще сложнее. И проблема с людьми у него будет только усиливаться.

Возможна ли, по вашему мнению, всеобщая мобилизация в России?

Нет.

Почему?

Я бы даже очень хотел, чтобы Путин совершил такую ошибку, поскольку она, по моему убеждению, ускорила бы конец режима. Точно так же, как возможное нападение на одну из стран Балтии.

Можно провести историческую параллель с Гитлером. Он пытался сломить Британию воздушными ударами, но не добился желаемого результата, понес большие потери авиации, а затем начал войну против Советского Союза. И в итоге это закончилось его поражением.

Если Путин решит открыть еще один фронт против стран Балтии, даже какие-то первоначальные военные успехи не отменят огромных потерь и затрат. Это расширение театра военных действий, привлечение новых сил, а также вероятное наращивание военных усилий НАТО и помощи Украине.

Поэтому я считаю, что такая авантюра не укрепит его режим, а ускорит его падение.

После выборов россияне активнее обращаются в легион

Пресс-служба легиона сообщала, что 20 сентября, в последний день голосования в России, количество заявок на вступление стало рекордным за последний год. Причем большинство обращений поступило от россиян, живущих в Европе. Чем вы объясняете такую активность?

За рубежом фальсифицировать результаты голосования сложнее. Там другие условия, нет такой разветвленной системы контроля, как внутри России. Россияне, живущие за границей, общаются друг с другом, встречаются на избирательных участках и могут примерно понимать, за кого люди на самом деле голосовали.

И вот они видят: один проголосовал за одну партию, другой – за другую, а потом появляются официальные результаты, согласно которым "Единая Россия" якобы получила 60%. Понятно, что это вызывает вопросы.

В некоторых местах за рубежом результаты "Единой России", по нашим данным, были совсем низкими. А внутри самой России люди столкнулись с другими методами контроля за голосованием.

В Москве, например, на отдельных участках не давали нормально голосовать бумажными бюллетенями. Хотя что может быть проще: пришел человек, его внесли в журнал, выдали бюллетень, он проголосовал. Но создавались условия, чтобы у людей было как можно меньше возможностей сделать это обычным способом.

Я еще до выборов говорил соотечественникам, что участие в них ничего не изменит. Власть нарисует нужную явку и нужный результат.

На мой взгляд, единственный способ показать нелегитимность такого голосования – пустые избирательные участки. Если на участках никого нет, а официально объявляют огромную явку и почти единодушную поддержку власти, фальсификацию заметить гораздо проще.

Но даже эти выборы дали определенный эффект. Многие россияне собственными глазами увидели цинизм системы, ее наглость и отношение к гражданам.

Люди понимают, что экономическая ситуация ухудшается, война продолжается, ограничений становится все больше, а официальная поддержка власти на бумаге только растет. И начинают задаваться вопросом: что будет завтра?

Особенно это касается людей, у которых есть дети. Отец или мать задумываются, в какой стране будет жить их ребенок через десять или двадцать лет. Не превратится ли Россия окончательно во что-то вроде Северной Кореи?

Когда человек приходит к выводу, что при нынешних тенденциях лучше не станет, он может решить больше не оставаться в стороне. Часть таких россиян обращается в легион и присоединяется к сопротивлению.

Мы с вами когда-то уже обсуждали: тысячи муравьев могут загрызть даже самую злую змею. Я убежден, что с путинским режимом будет так же.

Какой может стать Россия после падения путинского режима

Вы завершили цикл коротких лекций о том, как устроен кремлевский режим. Какую одну лекцию посоветовали бы нашим зрителям, особенно после всего, что мы обсудили о российских выборах?

Я бы посоветовал лекцию об устройстве системы власти. В ней я объясняю, почему нынешняя путинская система, по моему убеждению, не может просто измениться и превратиться в нормальное демократическое государство.

Я сравниваю ее с раковыми клетками. Они не могут по собственному желанию стать здоровыми. Так и эта система не способна к нормальной трансформации. Ее придется полностью демонтировать.

После этого демократию нужно строить снизу. Начинать не с крупных партийных лидеров, которых никто не знает, а с самого низового уровня – дома, подъезда, улицы, небольшой общины.

Люди должны выбирать тех, кого знают лично. Тех, кто живет рядом, кому можно задать вопрос, напомнить об обещаниях и потребовать ответа.

Именно земское самоуправление, на мой взгляд, должно стать основой будущей России. На этой основе должна строиться вся остальная система власти.

Еще один важный принцип – самоопределение регионов. Если какой-то регион захочет выйти из состава России, пусть выходит. Если захочет остаться, пусть остается.

Но есть одно важное условие: долги Украине придется вернуть.

Сейчас в некоторых российских регионах очень удобно говорить, что войну развязали москвичи, что виновата исключительно центральная власть, а они якобы ни при чем. Но кто участвовал в преступлениях в Буче? Откуда были российские военнослужащие, которые воевали в Украине?

Нельзя просто сказать: мы отделяемся, а все последствия оставляем Москве. Я убежден, что ответственность за войну и ее последствия должна быть учтена при построении будущего государства.

Я также категорически против того, чтобы сразу после падения режима в России снова создавали привычную партийную систему. Современные российские партии – это, на мой взгляд, система мошенников, в которой каждый преследует собственные интересы.

У партии может быть красивая программа, депутаты, структура, но когда нужно спросить с конкретного человека за невыполненные обещания, ответственность размывается. Один ссылается на партийное решение, другой – на программу, третий – на список, по которому прошел во власть.

Иначе работает местное самоуправление. Если человек что-то пообещал соседям, а потом не сделал, они знают, к кому обратиться.

Кроме того, крупные партии могут лоббировать интересы олигархов, промышленных групп и даже иностранных государств. Мы видим, как в европейской политике существуют силы, поддерживающие курс Кремля. Я привел бы в пример политические силы, связанные с Орбаном, немецкую АдГ и Марин Ле Пен во Франции.

Именно поэтому сначала нужно создать прочную систему самоуправления снизу вверх. Лишь потом можно думать о партийном строительстве, иначе все рискует повториться.

Россия может использовать ограничения на границе с Эстонией

Россия ввела жесткие ограничения вблизи границы с Эстонией, в частности комендантский час и запреты на передвижение со стороны ФСБ. Может ли это свидетельствовать о подготовке российского вторжения?

Мы должны понимать, что имеем дело с российским руководством, от которого можно ожидать очень опасных и нерациональных решений. Поэтому полностью исключать вторжение нельзя.

То, что вы описали, похоже на стандартные ограничительные меры, которые могут вводить перед формированием военной группировки или расширением военной логистики. Но это еще не означает, что решение о нападении уже принято.

Россия в любой момент может отменить эти меры. Поэтому я бы не называл нынешнюю ситуацию точкой невозврата.

Точка невозврата наступит, когда войска получат приказ и начнут движение. А до этого можно угрожать, шантажировать, запугивать страны Балтии, используя разные инструменты гибридной войны.

Россия уже не первый месяц ведет такую войну против стран Балтии и других европейских государств. Это угрозы, информационные кампании, диверсии, поджоги и другие провокации, которые я связываю с российскими действиями.

Кремль может прекратить их в любой момент. Но пока там считают, что не встречают достаточного противодействия, эта деятельность будет продолжаться.

Насколько, по вашему мнению, Европа готова к возможному российскому нападению?

Скажу прямо: Украина спасла Европу.

Представьте, если бы в 2022 году России действительно удалось взять Киев за три дня. Что тогда делали бы Польша, Венгрия, Румыния, страны Балтии? Насколько они были готовы к такому развитию событий?

Я не думаю, что Европа тогда осознавала масштаб угрозы. Украина страшной ценой, кровью своих граждан и военных купила европейским государствам время. Время на подготовку, а главное – на понимание того, с каким противником они могут столкнуться.

Поляки – хорошие солдаты, военнослужащие стран Балтии тоже очень достойные. Но у них нет того опыта современной войны, который за эти годы получили украинцы.

Мы ведем войну нового поколения, в которой огромную роль играют беспилотники, радиоэлектронная борьба, скорость получения и использования информации.

И здесь есть опасность. Российские генералы и офицеры, как бы я к ним ни относился, уже имеют опыт современной дроновой войны. А армии стран Балтии или Польши не обладают таким же практическим опытом и насыщением соответствующими средствами.

Поэтому Россия теоретически может попытаться открыть новый театр военных действий, где на первых порах можно будет шире использовать традиционную артиллерию, бронетехнику и авиацию.

Но российские политики и генералы, которые посылают сотни тысяч людей на смерть, сами не знают, что значит сидеть в окопе. Для них люди зачастую остаются фигурками на карте.

Я вспоминаю мысль Бисмарка о том, что человек, видевший глаза умирающего солдата, много раз подумает, прежде чем начинать войну. Личный опыт боевых действий очень важен для понимания цены каждого военного решения.

Соблазн напасть на страны Балтии у Кремля может быть. Но я убежден: если Путин на это решится, падение его режима только ускорится.

Российская пропаганда вновь использует тему русскоязычных

Путин заявил о якобы нарушении прав русскоязычных в странах Балтии. Мы уже слышали подобные заявления перед российской агрессией против Украины в 2014 и 2022 годах. Вы сами русскоязычный и уже несколько лет живете в Украине. Сталкивались ли вы с дискриминацией из-за языка?

Я нахожусь в Украине больше четырех лет. И за все это время ни разу не сталкивался с дискриминацией из-за русского языка.

Причем я далеко не всегда передвигаюсь в военной форме. Очень часто выгляжу как обычный гражданский человек, и никто не знает, кто я такой.

Я понимаю, что в Украине есть законы, определенные языковые правила. Но когда ты нормально общаешься с людьми и они видят, что тебе проще выражать мысли по-русски, к этому относятся с пониманием.

Я говорю по-русски не из-за неуважения к украинскому языку. Просто я пока не настолько хорошо владею украинским, чтобы точно выразить все, что хочу сказать.

С побратимами я иногда перехожу на украинский, но это может быть ломаная речь, с ошибками, суржик. Они меня понимают. А когда нужно точно донести какую-то мысль, сами могут попросить перейти на русский, чтобы не потерять смысл.

Мне важно, чтобы каждый оттенок моей мысли был правильно понят. И еще важно, чтобы меня слышали соотечественники в России. Это тоже одна из причин, по которым я даю интервью на русском языке.

Но ни в быту, ни в других ситуациях я не чувствовал никаких притеснений. Не припомню даже замечаний из-за того, что говорю по-русски. И от друзей и побратимов подобных историй не слышал.

Поэтому утверждения российской пропаганды о якобы преследовании русскоязычных в Украине я считаю выдумкой.

По тому же шаблону теперь будут пытаться раскачивать и страны Балтии. Россия скажет, что там кого-то притесняют, что нужно защищать людей, говорящих по-русски.

Мы уже видели такой сценарий. Более того, он напоминает методы, которыми пользовалась нацистская Германия в конце 1930-х годов.

Вспомните аншлюс Австрии, когда использовали тезис о якобы едином народе. Вспомните провокацию в Гляйвице перед нападением на Польшу. Это простые и очень старые приемы: создать повод, объяснить агрессию защитой своих людей, а затем применить силу.

Российская пропаганда зачастую даже не пытается придумать что-то новое. Она использует знакомые исторические шаблоны, в том числе те, которые ассоциируются с Гитлером и Геббельсом.

Почему российская пропаганда продолжает работать

Почему эти методы до сих пор работают? Ведь Россия использовала подобные оправдания еще в 2014 году, и они снова влияют на часть общества.

Здесь я отчасти соглашусь с Достоевским, который очень хорошо знал российское общество и его внутренние противоречия.

Скажу образно. Русский мужик может пятнадцать часов в день работать в поле, ходить за плугом, изматывать себя физически, а на следующий день снова вставать и делать то же самое. Но сесть на пять минут и подумать своей головой ему зачастую лень.

Он видит какую-нибудь готовую идею, которая кажется ему красивой, и сразу пытается ее использовать. Не задумываясь, подходит ли она его стране, обществу, условиям жизни.

Я сравниваю это с французским камзолом, который сшили для одного человека, а другой просто натянул его на себя. Камзол трещит по швам, но человек все равно считает, что надел нечто прекрасное.

То же самое, на мой взгляд, происходит с заимствованными политическими идеями, которые в России нередко превращали в нечто совершенно другое. Вместо того чтобы подумать, как построить нормальное общество, люди хватаются за очередной готовый ответ.

И я вижу это даже на примере собственной аудитории. У меня есть канал, люди подписываются, смотрят видео, интересуются деятельностью легиона. Казалось бы, им должно быть интересно, какой может стать будущая Россия.

Но мой цикл лекций посмотрели только около 10% подписчиков. Зато короткое историческое видео на две минуты может набрать десятки тысяч просмотров.

То есть на короткий ролик человек найдет время, а на материал, где нужно подумать о государстве, власти, ответственности и будущем, – уже нет.

Пока россиянин не начнет всерьез задумываться о собственной жизни и жизни своих детей, ситуация не изменится. Нужно думать не только о том, как сегодня взять микрозаем, завтра его не вернуть, а потом из-за долгов оказаться в армии.

Когда люди начнут трезво оценивать происходящее в их стране, собственные поступки и ответственность предыдущих поколений, Путину, на мой взгляд, станет гораздо сложнее удерживать власть.

Что мотивирует Цезаря продолжать борьбу

Мы много говорили о российском обществе, которое поддерживает или терпит нынешний режим. Но есть и россияне, которые выступают против него и готовы бороться. Что лично вас больше всего мотивирует верить в будущую свободную Россию?

Больше всего меня мотивирует то, что я христианин, православный человек.

Даже если представить, что вся моя борьба в земном смысле окажется напрасной, что мы с товарищами не сможем свергнуть режим, что Россия останется тем же Мордором или превратится в Северную Корею, я все равно уже сражаюсь за свою душу.

Я спасаю свою душу, спасая других людей. Для меня это очень важно.

В христианстве есть слова о том, что нет большей любви, чем отдать жизнь за своих друзей. И я стараюсь жить в соответствии с этим убеждением.

Я такой же человек, как все. Я тоже боюсь смерти. Я хорошо знаю, что такое смерть, потому что она не раз проходила совсем рядом со мной. И я благодарен Богу за то, что остался жив.

Но я не прекращу борьбу. Даже если не добьюсь всех своих земных целей, надеюсь, что эти усилия будут иметь значение перед Богом.

Я не хочу казаться мудрее других или утверждать, что способен все предвидеть. Но я абсолютно убежден в правоте нашего дела.

И точно так же убежден, что нынешний режим падет, а после него мы сможем построить другую страну.

Когда именно это произойдет, я не знаю. Возможно, гораздо быстрее, чем кто-то думает, а может быть, потребуется еще много времени. Но для меня это вопрос не только политики, но и веры и личного долга.

Обращение к россиянам, которые боятся выступить против режима

В завершение представим, что нас сейчас смотрит россиянин, который понимает происходящее, не поддерживает Путина, но боится что-либо делать. Что бы вы сказали такому человеку?

Дорогие россияне, я такой же человек, как и вы. Я точно так же боюсь смерти, лишения свободы, боли. Но когда-то я переступил через свой страх, и после этого идти вперед становилось все легче.

К смелости тоже можно привыкнуть. И страх сам по себе не делает человека слабым.

Я всегда говорю своим бойцам на передовой, что полностью терять страх нельзя. Когда человек перестает бояться на поле боя, он может потерять осторожность, а это смертельно опасно.

Поэтому бояться – нормально. Вопрос в том, позволите ли вы страху полностью определять вашу жизнь.

Работа в сопротивлении, кстати, необязательно связана с непосредственным участием в боевых действиях. Существуют разные формы участия, и каждый человек должен осознавать риски.

Вы можете думать, что если выступите против режима, за вами обязательно придут спецслужбы. Но проблема в том, что в нынешней России они могут прийти к вам и без какого-либо участия в сопротивлении.

Приведу историю, которая, по имеющейся у меня информации, произошла примерно две недели назад в Новосибирске. Там был 63-летний мужчина, кажется, его звали Сергей Егоров.

Он жил неподалеку от вышки мобильной связи, на которой произошел пожар. И только потому, что оказался рядом с местом происшествия, им заинтересовались российские силовики.

Насколько мне известно, его задержали, долго допрашивали, проверяли телефон, обыскивали квартиру, дачу и гараж. Пытались найти доказательства причастности к поджогу или связей с Украиной.

Но, по тем сведениям, которыми я располагаю, доказательств так и не нашли. Несмотря на это, на мужчину продолжали давить, пытаясь добиться признания хотя бы в поджоге из хулиганских побуждений.

Это пожилой человек. Такие испытания могут серьезно сказаться на его здоровье. И как сложится дальнейшая судьба этого мужчины, мне неизвестно.

Вот почему я говорю, что за каждым могут прийти и без реальной причины. Сотрудникам силовых органов нужна статистика, им необходимо отчитываться о задержаниях, разоблачениях и раскрытых делах.

И им может быть все равно, кто именно окажется под подозрением: человек, который что-то совершил, или тот, кто просто жил неподалеку или случайно проходил мимо.

Поэтому я призываю россиян задуматься, стоит ли ждать, пока репрессивная система коснется их лично. Я убежден, что будущее без страха возможно, но оно потребует усилий от самих россиян.

Я хочу, чтобы наши дети и внуки жили в свободной, благополучной стране. И ради этого продолжу борьбу.

Спасибо вам за разговор и за вашу борьбу. Надеюсь, ваше обращение услышат те, кому оно адресовано.

И я очень благодарен вам за эту беседу. Для меня такие встречи – возможность получить новые силы, поддержку и уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении.

Я благодарен нашим зрителям, всем побратимам, бойцам легиона, участникам сопротивления и представителям движения "Свобода России", которые работают за рубежом. Я верю в нашу победу.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.

Цезарь оценил угрозу нападения России на страны Балтии: смотрите видео