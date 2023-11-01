Враг ударил ракетой по Чайкиному в Херсонской области: есть погибший, повреждено зернохранилище

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по поселку Чайкино в Херсонской области. В результате удара есть жертва. Известно также повреждение зернохранилища.

Представитель Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона сообщил о вражеском ударе, информирует 24 Канал.

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Противник нанес ракетный удар по нам пункту Чайкино Херсонской области, есть пострадавшие среди гражданского населения. Повреждено зерновое хранилище,

– сообщил Ковалев.

Есть жертва

Других деталей представитель не уточнил. В то же время в прокуратуре Херсонской области сообщили, что удар произошел 31 октября около 22:00. Там уже приступили к расследованию. Известно, что в результате атаки погиб мужчина.

"Российские войска ударили по селу Чайкино Дарьевской общины Херсонской области. В результате обстрела погиб 58-летний мужчина", – говорится в сообщении.

Также под огонь военных России попали и другие населенные пункты Бериславского района: ранены два человека, с травмами разной степени тяжести их доставили в больницу.

"Правоохранители открыли уголовные производства по нарушению российскими военными законов и обычаев войны", - добавили в прокуратуре.

Враг продолжает терроры Херсонщины

За сутки российские войска совершили 94 обстрела области, выпустив 510 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, из них – 2 ракетных.

По городу Херсон враг выпустил 24 снаряда. Зафиксировано 30 прилетов авиационных бомб по населенным пунктам Херсона.