Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что все зависит от интенсивности выполнения боевых задач. Если танки регулярно использовали в бою, то это вполне нормальный результат.
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Танки можно восстановить
Как отметил Свитан, всем и так понятно, что на войне случаются поломки и потери техники. Важно, чтобы техника уберегла экипаж.
Все зависит от интенсивности выполнения боевых задач. Если танки не выходили с поля боя, то это серьезный результат. Даже если половина выведена из строя. Танки восстанавливают. Они свои задачи выполнили сполна – по меньшей мере спасли свои экипажи. Это очень важно,
– сказал Свитан.
Одна из задач танка на поле боя – выявить огневые точки врага и вызвать на себя огонь. Важно, чтобы броня выдерживала удары и спасала экипаж. Такие танки могут выдержать несколько прямых попаданий.
Также пушка в Challenger 2 довольно успешная. Это – 120-миллиметровое нарезное оружие. Его можно практически как "снайперское" оружие использовать на дальностях более чем 4 километра. Ни одно российское танковое оружие не может выполнять такие боевые задачи,
– отметил Свитан.
Военная помощь Украине: кратко
- По данным издания CNN, Россия производит ежемесячно около 250 тысяч артиллерийских снарядов. Такие темпы производства втрое больше, чем ЕС и США могут прислать Украине.
- Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что идея обмена ракетами между Берлином и Лондоном была бы нормальным вариантом. Так Украина могла бы получить больше дальнобойного оружия.
- Как сообщил министр обороны Франции, три французские оборонные компании планируют начать производство в Украине уже этим летом. Известно, что будет привлечена компания, которая специализируется на беспилотниках.