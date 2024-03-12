Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что все зависит от интенсивности выполнения боевых задач. Если танки регулярно использовали в бою, то это вполне нормальный результат.

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Танки можно восстановить

Как отметил Свитан, всем и так понятно, что на войне случаются поломки и потери техники. Важно, чтобы техника уберегла экипаж.

Все зависит от интенсивности выполнения боевых задач. Если танки не выходили с поля боя, то это серьезный результат. Даже если половина выведена из строя. Танки восстанавливают. Они свои задачи выполнили сполна – по меньшей мере спасли свои экипажи. Это очень важно,

– сказал Свитан.

Одна из задач танка на поле боя – выявить огневые точки врага и вызвать на себя огонь. Важно, чтобы броня выдерживала удары и спасала экипаж. Такие танки могут выдержать несколько прямых попаданий.

Также пушка в Challenger 2 довольно успешная. Это – 120-миллиметровое нарезное оружие. Его можно практически как "снайперское" оружие использовать на дальностях более чем 4 километра. Ни одно российское танковое оружие не может выполнять такие боевые задачи,

– отметил Свитан.

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