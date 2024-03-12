Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що усе залежить від інтенсивності виконання бойових завдань. Якщо танки регулярно використовували у бою, то це цілком нормальний результат.

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Танки можна відновити

Як наголосив Світан, усім і так зрозуміло, що на війні трапляються поломки та втрати техніки. Важливо, щоб техніка вберегла екіпаж.

Все залежить від інтенсивності виконання бойових завдань. Якщо танки не виходили з поля бою, то це серйозний результат. Навіть якщо половина виведена зі строю. Танки відновлюють. Вони свої завдання виконали сповна – щонайменше врятували свої екіпажі. Це дуже важливо,

– сказав Світан.

Одне із завдань танка на полі бою – виявити вогневі точки ворога та викликати на себе вогонь. Важливо, аби броня витримувала удари та рятувала екіпаж. Такі танки можуть витримати кілька прямих попадань.

Також гармата в Challenger 2 доволі успішна. Це – 120-міліметрова нарізна зброя. Її можна практично як "снайперську" зброю використовувати на дальностях більш ніж 4 кілометри. Жодна російська танкова зброя не може виконувати такі бойові завдання,

– зазначив Світан.

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