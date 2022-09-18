Путаница с именем сына покойной Елизаветы II возникла после того, как он стал королем. Пока он был принцем Уэльским, его называли Чарльзом.

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Так какой вариант верный

Министерство иностранных дел Украины окончательно расставило все точки над "и" – единственным правильным вариантом является Чарльз ІІІ.

В связи с восхождением на престол Его Королевское Величество Принц Уэльский Чарльз Филипп Артур Георг Виндзор, наследник трона Соединенного Королевства и 15 других территорий стран Содружества взял имя Чарльз III (Charles III),

– отметили в МИД в ответ на запрос.

Почему возникла путаница

В Украине довольно популярна традиция переводить имена европейских монархов на немецкий лад. Она пришла из россии. Имена Карл и Чарльз одинаковые, но первый вариант является немецким, второй – британским.

Причиной неразберихи стало то, что из-за влияния традиции перевода имен монархов на немецкий лад, в Украине предыдущих монархов Великобритании с таким же именем называют Карл I и Карл II.

Смерть королевы Елизаветы II: главное

Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни в шотландской резиденции Балморал 8 сентября. Главным преемником престола был сын Ее Величества – 73-летний Чарльз.

19 сентября в Лондоне пройдут похороны Елизаветы II, на которые были приглашены главы иностранных государств и монархов. К слову, представителей россии, беларуси, Сирии и Афганистана на похороны не приглашали.

День прощания с Ее Величеством, которая правила более 70 лет, объявлен в стране выходным днем. От Украины на похороны королевы прибыли первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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