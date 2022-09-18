Плутанина з іменем сина покійної Єлизавети ІІ виникла після того, як він став королем. Поки він був принцом Уельським, його називали Чарльзом.

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То який варіант правильний

Міністерство закордонних справ України остаточно розставило всі крапки над "і" – єдиним правильним варіантом є Чарльз ІІІ.

У зв’язку зі сходженням на престол Його Королівська Величність Принц Уельський Чарльз Філіп Артур Георг Віндзор, спадкоємець трону Сполученого Королівства та 15 інших територій країн Співдружності взяв ім’я Чарльз ІІІ (Charles III),

– наголосили в МЗС у відповідь на запит.

Чому виникла плутанина

В Україні є доволі популярною традиція перекладати імена європейських монархів на німецький лад. Вона прийшла із росії. Імена Карл та Чарльз є одинаковими, але перший варіант є німецьким, інший – британським.

Причиною плутанини стало те, що через вплив традиції перекладу імен монархів на німецький лад, в Україні попередніх монархів Великої Британії з таким же іменем називають Карл І та Карл ІІ.

Смерть королеви Єлизавети ІІ: головне

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла на 97-му році життя у шотландській резиденції Балморал 8 вересня. Головним наступником престолу був син Її Величності – 73-річний Чарльз.

19 вересня у Лондоні відбудеться похорон Єлизавети ІІ, на який запросили голів іноземних держав та монархів. До слова, представників росії, білорусі, Сирії та Афганістану на похорон не запрошували.

День прощання з Її Величністю, яка правила понад 70 років, оголошений в країні вихідним днем. Від України на похорон королеви прибули перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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