Об этом сообщает ABC News.

Что известно об отставке Чарльза Констанцы?

По информации представителя Пентагона, отстранение Чарльза Констанцы произошло в течение последних нескольких дней. Это случилось почти за два месяца до того, как он должен был планово передать полномочия.

Как отмечает ABC News, это событие разворачивается на фоне масштабных кадровых перестановок в высшем военном руководстве Соединенных Штатов. Журналисты подчеркивают, что за время пребывания Пита Хэгсета на посту министра обороны более двух десятков высокопоставленных чиновников были отстранены от должности или уволены со службы, причем зачастую это происходило без каких-либо публичных объяснений.

В то же время источник, знакомый с ситуацией вокруг бывшего командующего V корпусом, утверждает, что его увольнение не имеет политической подоплеки.

Увольнение Костанцы не связано с более широкими усилиями Хэгсета по перестройке военного руководства США,

– сказал собеседник.

Преемником отстраненного генерала должен стать генерал-майор Томас Фелти. Сенат США уже утвердил его кандидатуру, а официальная передача командования была предварительно запланирована на октябрь. В настоящее время же обязанности командующего V корпусом временно исполняет заместитель по вопросам боеготовности, бригадный генерал Джон Б. Маунтфорд.

Стоит отметить, что V корпус Армии США играет ключевую роль в управлении американскими силами и координации военных операций на европейском континенте, а часть его подразделений дислоцируется на территории Польши. С началом полномасштабного вторжения России в Украину значение этого соединения существенно возросло.

Корпус отвечал за военное присутствие США на передовых рубежах НАТО и помогал координировать поддержку Киева. Сам Чарльз Костанца, будучи специалистом по бронетанковым войскам, руководил этим корпусом с апреля 2024 года, а до этого был командиром 3-й пехотной дивизии в Форт-Стюарте, штат Джорджия.

В то же время СМИ также акцентируют внимание на общей тенденции сокращения военного присутствия США в Европе в текущем году.

Одним из самых заметных шагов в этом направлении стал внезапный отказ Пентагона от запланированного развертывания в Польше 2-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии, базирующейся в техасском Форт-Гуди. После того как это решение вызвало волну критики в Варшаве, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разместят в Польше 5 тысяч военнослужащих.

Кроме того, большинство американских военнослужащих, находившихся в Эстонии, покинули страну. Это произошло на фоне запланированного пересмотра военного присутствия США в Европе.