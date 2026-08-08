Про це пише ABC News.

Що відомо про відставку Чарльза Констанци?

За інформацією представника Пентагону, відсторонення Чарльза Костанци відбулося протягом останніх кількох днів. Це сталося майже за два місяці до того, як він мав планово передати повноваження.

Як зазначає ABC News, ця подія розгортається на тлі масштабних кадрових змін у вищому військовому керівництві Сполучених Штатів. Журналісти підкреслюють, що за час перебування Піта Гегсета на посаді міністра оборони понад два десятки високопосадовців були усунуті або відсторонені від служби, причому часто це відбувалося без жодних публічних пояснень.

Водночас джерело, яке обізнане із ситуацією навколо екскомандувача V корпусу, стверджує, що його звільнення не має політичного підґрунтя.

Усунення Костанци не пов'язане із ширшими зусиллями Гегсета щодо перебудови військового керівництва США,

– сказав співрозмовник.

Наступником відстороненого генерала має стати генерал-майор Томас Фелті. Сенат США вже затвердив його кандидатуру, а офіційна передача командування була попередньо запланована на жовтень. Наразі ж обов'язки командувача V корпусу тимчасово виконує заступник з питань готовності, бригадний генерал Джон Б. Маунтфорд.

Варто зазначити, що V корпус Армії США відіграє ключову роль в управлінні американськими силами та координації військових операцій на європейському континенті, а частина його підрозділів дислокується на території Польщі. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну значення цього з'єднання суттєво зросло.

Корпус відповідав за військову присутність США на передових рубежах НАТО та допомагав координувати підтримку Києва. Сам Чарльз Костанца, бувши фахівцем із бронетанкових військ, керував цим корпусом із квітня 2024 року, а до того був командиром 3-ї піхотної дивізії у Форт-Стюарті, штат Джорджія.

Водночас ЗМІ також акцентують на загальній тенденції скорочення військової присутності США в Європі поточного року.

Одним із найпомітніших кроків у цьому напрямку стала раптова відмова Пентагону від запланованого розгортання в Польщі 2-ї бронетанкової бригадної бойової групи 1-ї кавалерійської дивізії, що базується у техаському Форт-Гуді. Після того як це рішення викликало хвилю критики у Варшаві, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розмістять у Польщі 5 тисяч військовослужбовців.

Окрім того, більшість американських військових, які перебували в Естонії, залишили країну. Це відбулося на тлі запланованого перегляду військової присутності США у Європі.