На часах Путина заметили не то время, когда он подписывал "признание" боевиков

21 февраля 2022 , 22:57
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На часах Владимир Путин было замечено не то время, когда он подписывал "признание" боевиков. Стрелки показывали в 12:15.

В Кремле утверждали, что Путин подписал указ сразу после своего видеообращения, то есть около 21:35.

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Обратно в будущее

Очевидно, что указы были подписаны задолго до обнародования, а решение не было спонтанным.

В сети смеются над Путиным, добавляя, что он ушел "обратно в будущее".

Что известно о "признании" боевиков

  • Глава Кремля Владимир Путин 21 февраля созвал в Москве заседание Совбеза. После этого он выступил с видеообращением и официально "легитимизировал" боевиков на Донбассе.
  • Путин откровенно угрожал украинцам, заявив, что "покажет декоммунизацию".
  • Цивилизованный мир сразу осудил абсурдное решение. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а США готовят указ о санкциях.
  • Президент Владимир Зеленский созвал СНБО, на котором якобы могут ввести военное положение.
  • В Пентагоне заявили, что Путин ночью прикажет выдвинуть войска России на оккупированный Донбасс.
Автор: Ольга Музика