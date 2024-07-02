"Штурмуют постоянно": в ОСГВ "Хортица" рассказали об ожесточенных боях возле Часова Яра
Источник:Суспильне
Россияне не прекращают постоянно штурмовать на Востоке. Так, сейчас оккупанты пытаются наступать на Часов Яр с Торецкого направления.
Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Он добавил, что во время атак оккупанты активно используют лобовые атаки.
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Россия пытается наступать на Часов Яр
По словам Волошина, российские военные пытаются давить со стороны Горловки на Шумы, Нью-Йорк. Так, течение последней недели вражеские штурмы не прекращаются и оккупанты постоянно пытаются наступать.
Идут и механизированные штурмы в лоб Часова Яра, также и небольшими группами до пяти бойцов пытаются прорываться в микрорайоны Новый, Канал. Уже несколько дней противник пошел с другого направления, с Торецкого – на Часов Яр,
– сообщил Волошин.
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По словам представителя ОСГВ "Хортица", оккупанты в целом усилили наступательные действия на Торецком направлении. Волошин отметил, что цель российских захватчиков такая же, как и во время наступления на Бахмут, Авдеевку и других направлениях – попытка окружить украинские подразделения, блокировать их логистику и таким образом вытеснить их, выравнивая линию фронта.