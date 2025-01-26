Оккупанты используют трубы канала, это им помогает, – ОСГВ "Хортица" о городе Часов Яр

В Часовом Яре продолжаются городские бои. Российские захватчики используют трубы в районе канала, чтобы перемещаться и прятаться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Россияне используют трубы в районе канала

Майор отметил, что в Часовом Яре продолжаются постоянные городские бои.

Враги используют трубы в районе канала (Северский Донец – Донбасс – 24 Канал) для того, чтобы перемещаться и прятаться. В этом плане они достаточно изобретательны. И это им частично помогает избегать FPV-дронов,

– отметил Виктор Трегубов.

Представитель ОСГВ "Хортица" заметил, что городские бои идут уже очень долго. Считает, что будут продолжаться и дальше.

"Это место, где тяжело обеим сторонам и где какое-то продвижение, откаты идут постоянно с обеих сторон", – подчеркнул военный.

Заметим, утром 26 января в Генштабе ВСУ сообщили, что на Краматорском направлении оккупанты 33 раза атаковали в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Белая Гора.