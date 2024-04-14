Враг хочет захватить Часов Яр до 9 мая: Сырский сообщил о важном решении

Высшее военное руководство России поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал детали.

Ранее, аналитики Института изучения войны указывают на активизацию российских войск на трех ключевых направлениях. В частности, усилия оккупантов сосредоточены на захвате Часового Яра.

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Цель врага – захватить Часов Яр до 9 мая

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что враг также сосредоточивает усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец – Донбасс, овладении населенным пунктом Часов Яр, создании условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации.

Реализовать планы оккупантам мешает героическая оборона украинских бригад, которые, как отметил Александр Сырский, "буквально вгрызлись в землю, сдерживая ежедневные атаки врага". По его словам, используя численное преимущество и различные мотивационные факторы, в том числе и расстрелы, отдельные группы пехоты противника вышли к микрорайону "Новый", но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии.

Вместе с тем, угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая,

– заявил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что, с целью адекватного реагирования на действия противника и укрепления обороны наших войск на этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.

Ситуация возле Часового Яра