Враг хочет захватить Часов Яр до 9 мая: Сырский сообщил о важном решении
Источник:Генштаб ВСУ
Высшее военное руководство России поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал детали.
Ранее, аналитики Института изучения войны указывают на активизацию российских войск на трех ключевых направлениях. В частности, усилия оккупантов сосредоточены на захвате Часового Яра.
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Цель врага – захватить Часов Яр до 9 мая
Главнокомандующий ВСУ рассказал, что враг также сосредоточивает усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец – Донбасс, овладении населенным пунктом Часов Яр, создании условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации.
Реализовать планы оккупантам мешает героическая оборона украинских бригад, которые, как отметил Александр Сырский, "буквально вгрызлись в землю, сдерживая ежедневные атаки врага". По его словам, используя численное преимущество и различные мотивационные факторы, в том числе и расстрелы, отдельные группы пехоты противника вышли к микрорайону "Новый", но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии.
Вместе с тем, угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая,
– заявил Сырский.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что, с целью адекватного реагирования на действия противника и укрепления обороны наших войск на этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.
Ситуация возле Часового Яра
- Российские военные хотят захватить Часов Яр. Подробнее рассказал Юрий Федоренко – командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр.
- "По состоянию на сейчас основной целью для российских оккупационных войск является Часов Яр. Так сложилось, потому что это господствующая высота, поэтому противнику необходимо ее занять для дальнейшего взятия под огневой контроль другую агломерацию городов, в частности Константиновка – Дружковка – Краматорск. Это удачный плацдарм для потенциального продвижения по Донецкой области", – объяснил военный.
- Поэтому сегодня оккупанты сосредоточились на ударах по Часовому Яру, однако по состоянию на эту неделю особых тактических успехов у них нет.