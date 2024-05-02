Чтобы успеть до 9 мая: россияне меняют тактику возле Часового Яра
Наступательные действия россиян в Донецкой области продолжаются. Свои силы они сосредоточили на Авдеевском и Бахмутском направлении, а одной из наиболее желаемых целей для российских военных является захват Часового Яра.
Оккупантам очень хочется закрепиться в городе до 9 мая. Точнее, такой дедлайн им выставил Владимир Путин. Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире 24 Канала отметил, что это останется очередной мечтой российского диктатора.
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Нереалистичный дедлайн
Часов Яр в Донецкой области непрерывно атакуют оккупанты, пытаясь захватить населенный пункт. Город стирают с лица земли, как это раньше делали с Бахмутом и Авдеевкой. Российская армия не оставляет надежд оккупировать Часов Яр до очередной "сакральной даты" – 9 мая.
Такие дедлайны ставит Владимир Путин, но он чудаковатый мечтатель. Когда-то он за 3 суток мечтал взять Киев, а за неделю – всю Украину. Очевидно, что план по полной оккупации Часового Яра (до 9 мая – 24 Канал) абсолютно нереален,
– подчеркнул Владислав Селезнев.
На протяжении долгого времени россияне бросали все силы на "мясные" штурмы, пытаясь взять под контроль восточную часть Часового Яра. В то же время сейчас тактика оккупантов может измениться.
Часов Яр: смотрите на карте
"Вероятно, сейчас враг будет действовать более изящно. Он будет пытаться обойти с флангов наш гарнизон, который защищает Часов Яр, с севера и юга. Южнее ситуация нестабильна и определяется тотальным преимуществом вражеской армии", – объяснил военный эксперт.
На этом участке фронта у врага втрое больше техники и минимум в 6 – 7 раз больше личного состава. К тому же российское командование абсолютно не учитывает сопутствующие потери, им важен только результат – захвата Часового Яра до выдающейся для Путина даты.
"Учитывая то, что украинский гарнизон в Часовом Яру занимает господствующие высоты, то видит движение вражеских сил. Используя артиллерийскую компоненту и FPV-дроны, наши воины держат оборонительные рубежи. Хотя, конечно, ресурсов никогда не бывает много", – подчеркнул Селезнев.
Подробнее о ситуации в Часовом Яру
- Российские оккупанты продолжают серьезно давить на Часов Яр. Известно, что бои продолжаются уже на границах города. Впрочем, оккупантам не удается прорваться к каналу Северский Донец – Донбасс, который важен для дальнейшего продвижения по Донецкой области. В ОСУВ "Хортица" отмечают, что ситуация контролируемая.
- Офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников сообщил, что россияне уже бросили все силы на для захвата Часового Яра. По мнению офицера, оккупанты физически не смогут взять населенный пункт до желаемой даты, поэтому придется придумывать новую.
- Интересно, что кое-где россиян отправляют в штурмы без оружия. Зафиксированы случаи, когда оккупанты шли с палками и другими подручными предметами, которые имитируют наличие оружия. Российское командование ставит "невероятную" задачу перед личным составом – получить оружие в бою.