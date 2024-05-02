Чтобы успеть до 9 мая: россияне меняют тактику возле Часового Яра

Наступательные действия россиян в Донецкой области продолжаются. Свои силы они сосредоточили на Авдеевском и Бахмутском направлении, а одной из наиболее желаемых целей для российских военных является захват Часового Яра.

Оккупантам очень хочется закрепиться в городе до 9 мая. Точнее, такой дедлайн им выставил Владимир Путин. Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире 24 Канала отметил, что это останется очередной мечтой российского диктатора.

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Нереалистичный дедлайн

Часов Яр в Донецкой области непрерывно атакуют оккупанты, пытаясь захватить населенный пункт. Город стирают с лица земли, как это раньше делали с Бахмутом и Авдеевкой. Российская армия не оставляет надежд оккупировать Часов Яр до очередной "сакральной даты" – 9 мая.

Такие дедлайны ставит Владимир Путин, но он чудаковатый мечтатель. Когда-то он за 3 суток мечтал взять Киев, а за неделю – всю Украину. Очевидно, что план по полной оккупации Часового Яра (до 9 мая – 24 Канал) абсолютно нереален,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

На протяжении долгого времени россияне бросали все силы на "мясные" штурмы, пытаясь взять под контроль восточную часть Часового Яра. В то же время сейчас тактика оккупантов может измениться.

Часов Яр: смотрите на карте

"Вероятно, сейчас враг будет действовать более изящно. Он будет пытаться обойти с флангов наш гарнизон, который защищает Часов Яр, с севера и юга. Южнее ситуация нестабильна и определяется тотальным преимуществом вражеской армии", – объяснил военный эксперт.

На этом участке фронта у врага втрое больше техники и минимум в 6 – 7 раз больше личного состава. К тому же российское командование абсолютно не учитывает сопутствующие потери, им важен только результат – захвата Часового Яра до выдающейся для Путина даты.

"Учитывая то, что украинский гарнизон в Часовом Яру занимает господствующие высоты, то видит движение вражеских сил. Используя артиллерийскую компоненту и FPV-дроны, наши воины держат оборонительные рубежи. Хотя, конечно, ресурсов никогда не бывает много", – подчеркнул Селезнев.

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