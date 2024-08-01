Технику не привлекают: в ВСУ рассказали, как оккупанты штурмуют Часов Яр

Российские оккупанты продолжают наступать в направлении Часового Яра. В мае и в начале июня враг еще пытался штудировать, используя бронированные колонны.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников, добавив, что Силы обороны уничтожали их. Поэтому в последнее время преобладают пехотные штурмы.

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Какова ситуация возле Часового Яра

"Они не привлекают технику. Сейчас боевые бронированные машины больше используют для логистики, то есть для подвоза боекомплекта, другого имущества, но не для поддержки пехоты, не для десантирования, не для того, чтобы прикрывать их своим огнем", – добавил Олег Калашников.

Российские танки работают с закрытых позиций, то есть они не выходят непосредственно на поле боя. Танк может просто поддерживать пехоту, причем во время штурма он маневрирует, не находится постоянно на одном участке, на одной огневой позиции.

Это так называемый "кочующий танк", который ведет огонь по нашим оборонительным рубежам, которые штурмует, из разных точек,

– подчеркнул Олег Калашников.

Ситуация в Часовом Яру: смотрите на карте

Сегодня враг привлекает небольшие пехотные подразделения. Штурм одной позиции может осуществляться сразу с двух – трех направлений. Также одновременно наступает на несколько позиций Вооруженных Сил.