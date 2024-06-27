ВСУ выбили врага из микрорайона "Канал" в Часовом Яре, – ОСГВ "Хортица"

Украинские защитники выбили российских военных в одном из районов в Часовом Яре в Донецкой области. Речь идет о микрорайоне "Канал".

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отметил, что сейчас россиян в этом микрорайоне Часового Яра – нет.

К теме Будем бороться за эту высоту, – Свитан сказал, что происходит в Часовом Яру

Россиян выбили из микрорайона "Канал" в Часовом Яре

Представитель ОСГВ "Хортица" отметил, что за минувшие сутки украинские военные остановили четыре попытки россиян прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Клещеевка и Часов Яр. Также оккупанты не оставляют попыток вытеснить наших защитников с позиций в районе Ивановского.

Оккупационные войска не оставляют попыток также продвинуться в направлении Часового Яра. Украинские защитники надежно держат оборону на данном участке и дают достойный отпор российскому агрессору,

– сказал Волошин.

В то же время он уточнил, что враг не может своими усилиями взять город. Поэтому уничтожает Часов Яр тяжелыми огнеметными системами "Солнцепёк".

"Оккупанты беспощадно обстреливают Часов Яр и наносят удары по городу и застройкам из тяжелых огнеметных систем "Солнцепёк". Это страшное оружие, которое бьет реактивными термобарическими снарядами", – объяснил Волошин.

Ранее о контратаке ВСУ в Часовом Яре сообщал эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке. Он отметил, что на какое-то время оккупантам удалось занять разрушенные здания в микрорайоне "Канал". Но теперь ВСУ контратаковали и выбили россиян оттуда.

До этого в 24 отдельной механизированной бригаде рассказывали, что их подразделения перебросили в Часовой Яр в Донецкой области для усиления обороны.