Оккупанты обстреляли дома в Часовом Яру: погибли 5 человек

Россия утром 31 августа цинично ударила по Часовому Яру Бахмутского района Донецкой области. К сожалению, оккупанты повредили дома местных.

В результате удара врага погибли по меньшей мере пять человек. Все жертвы вражеского удара – мужчины.

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Что известно об атаке по Часовому Яру

По меньшей мере 5 человек погибли в результате обстрела Часового Яра. Россияне обстреляли город сегодня (31 августа – 24 Канал) утром, снаряды попали в частный дом и многоэтажку. Погибшие – мужчины от 24 до 38 лет,

– заявил глава Донецкой ОВА.

Также Вадим Филашкин заявил, что Часов Яр стал городом, в котором нормальная жизнь невозможна уже более двух лет.

Не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь,

– призвал глава ОВА.

Стоит заметить, что часть Часового Яра уже контролируют россияне. В частности, они захватили участок до канала "Северский Донец – Донбасс". Остальную территорию города – под контролем ВСУ.

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Однако власти области активно призывают людей эвакуироваться из Донецкой области. В частности, из Миргорода, Покровска и Селидово. Ведь российские захватчики пытаются захватить Донецкую область.