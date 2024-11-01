Россияне заявили об оккупации Часового Яра и Торецка: в ОТГ "Луганск" ответили, правда ли это
Россияне в сети повохвалялись захватом Часового Яра и Торецка, которые расположены в Бахмутском районе Донецкой области.
Однако эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой в эфире телемарафона.
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Россияне не оккупировали Часов Яр и Торецк
Мы видим много сообщений от россиян о том, что захватить эти города (Часов Яр и Торецк – 24 Канал), находятся там и чувствуют себя свободно и так далее. Я опровергаю эту информацию,
– заявила Бобовникова.
По ее словам, в Часовом Яру российские захватчики не пересекли критически важный канал на юге, и, соответственно, не закрепились там. И хотя там иногда перебегают малые штормовые группы врага, как говорит пресс-секретарь, они не имеют преимущества на этом участке фронта сейчас.
Она также добавила, что сейчас линия боевого столкновения там стабилизирована, россияне не продвигаются, а вышеупомянутые населенные пункты до сих пор находятся под контролем Сил обороны. Заметим, что оккупанты ведут наступление в районе Часового Яра уже более полугода.
К слову, ранее она уже сообщала, что россияне пытаются закрепиться, перебежать за канал в Часовом Яру. Два-три человека перебегают через канал и заседают в доме. Но украинские защитники перерезают им логистические пути и выбивают их оттуда.