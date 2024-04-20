Россия использует старый прием, – Жданов о попытках врага захватить Часов Яр

Одна из целей российских оккупантов – захватить Часов Яр в Донецкой области. Для этого они используют старый прием.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что Россия до сих пор пытается штурмовать в сторону Часов Яра. Ситуация там сложная.

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Все будет зависеть от того, какая ситуация будет на флангах. Хотя россияне и в лоб пробуют взять этот населенный пункт.

Оборона Часов Яра будет зависеть от флангов. Россия, как всегда, использует старый немецкий прием – "клещи". Прорыв с флангов, полуокружение, а затем максимальное огневое поражение в полуокружении,

– сказал Жданов.

Путину нужны "победы"

Как считает Жданов, Путину важно, чтобы оккупанты и в дальнейшем продвигались в Украине. Ему нужно обосновать своему населению, почему их большие потери оправданы.

Ему нет разницы, это Бахмут или другой населенный пункт. Ему важно название, чтобы вспомнить его во время очередной речи. На мой взгляд, им нужен не столько Часов Яр, сколько обоснование перед населением этого всего нашествия. Опять возвращаемся к социальным настроениям. На сегодня некоторые россияне задают вопрос – а зачем вообще эта "СВО" началась? Почему ее еще не закончили? Им нужно сейчас хоть что-то захватить,

– отметил Жданов.

Ситуация на фронте: коротко