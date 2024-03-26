Выжженные дотла улицы: эксклюзивный репортаж из Часового Яра и Северска, которые уничтожила Россия

Российские оккупанты стирают с лица земли Часов Яр и Северск, что в Донецкой области. Когда-то густонаселенные города превратились в жуткие руины, среди которых не стихают ни на минуту звуки вражеских обстрелов.

Разбитые дома, огромные воронки от авиабомб и выжженные дотла улицы – так сегодня выглядят эти города-призраки. Больше фото, от которых болит сердце – смотрите в эксклюзивном репортаже Андрианы Кучер и Марка Фейгина на 24 Канале.

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Часов Яр полностью разрушен

Вы были в Часовом Яре весной 2023 года, как раз в разгар российского наступления на Бахмут. Сейчас мы слышим, как звучит Часов Яр. Фронт здесь не стихает вообще. Как изменилось место за почти год?

Во-первых, действительно разрушено. Этот дом обходил с одной и другой стороны, это было здание, там стояли машины. Насколько я понимаю, был какой-то Пункт несокрушимости. В госпиталь отвозили людей. Было очень много машин. Относительно очень много людей.

Но сейчас нет никого вообще. Это очевидно, что фронт приблизился. И самое главное, что, видимо, город все разрушается. Часов Яр и так маленький, а сейчас уже города вообще нет. Даже на въезде вижу, что очень изменилось. Так выглядит, что они (россияне – 24 Канал) готовят для Часового Яра судьбу Бахмута.

Как на самом деле будет, Бог знает. Но они действуют так, что полностью разрушают город. И уже заходят фактически в пустое место. Очищенное. Но в целом я бы сказал, что все одинаково. И тогда было плохо, и сейчас плохо.

Где расположен Часов Яр: смотрите на карте

Чего ожидать после "победы" Путина на выборах

Мы не раз говорили, насколько важным для Владимира Путина было получить территориальную "победу" до псевдовыборов. Авдеевку они взяли. Большинство экспертов говорят, что Часов Яр – их следующая цель. Если оценивать то, что удалось путинскому режиму, по вашему мнению, чего они достигли накануне "выборов"?

Я считаю, что самое главное даже не те небольшие населенные пункты, которые удалось оккупировать, в частности Авдеевку. А то, что это результат, на мой взгляд, того, что есть проблемы с военной помощью со стороны союзников.

Если бы помощь шла бесперебойно, если бы не было дефицита боеприпасов и средств, то этого бы не произошло в такой динамике. Однако это ничего пока не значит, потому что Авдеевку долго атаковали. В Часовом Яре давно идут бои. Военный успех перемещен. Это все прежде всего из-за нехватки снарядов.

Разрушенное здание в Часовом Яре / Скриншот с видео

А почему до 17 марта Путину важно (получить территориальную "победу" – 24 Канал)? Понятно, что в этом есть политический эффект. Никто же не понимает, что такое Часов Яр или Бахмут, или Авдеевка. Это небольшие города. Это всегда для его режима было естественно.

Но, мне кажется, что сейчас Путин не решится на большое наступление на Купянск, Часов Яр или другое место до 17 марта, потому что вдруг не пойдет, вдруг не будет слишком быстро это все. Наверное, он ждет окончания так называемых "выборов". Конечно, там никаких выборов нет. И все будет происходить, видимо, после.

Все, что они могли достичь – Авдеевка, а также разрушили Марьинку. Они уже продали это населению. Только на внутреннем контуре это имеет значение. Я не думаю, что они имеют шансы на большее. Сейчас не вижу для этого предпосылок. Результат так называемых "выборов" и так понятен.

Отметим, что в России уже объявили результаты так называемых выборов. Конечно же "победил" Владимир Путин, с результатом якобы более 87% голосов.

Города Часов Яр – практически нет / Скриншот из видео

Что Путин должен показать людям? Что они берут какие-то новые населенные пункты? Он покажет. Здесь подходит фраза "не мытьем, так катанием". Это тактика, пусть медленно, пусть высокой ценой, потому что они не считаются с потерями, но по сути – какая разница, что Авдеевка стоила 15 – 16 тысяч (россиян – 24 Канал), о которых говорил западный наблюдатель?

На Бахмуте так же. Даже если интенсификация состоится после "выборов", это все равно был бы очень долгий период пока окончательно забрали бы Часов Яр и прилегающие населенные пункты. Они очень маленькие.

Хочу подчеркнуть, что это все происходит из-за дефицита боеприпасов. Это, безусловно, какие-то средства, которые необходимы для поражения на дальних дистанциях – более дальних, чем артиллерийские. Им проще стало подвозить боеприпасы из-за дефицита снарядов в Вооруженных Силах. Украинцы могут экономить ресурсы для того, чтобы попадать точно, направленно и так далее. Из-за этого, конечно, проще логистике и остальным вооруженным силам России осуществлять наступательные действия.

Обеспокоены ли россияне событиями на Белгородщине

Мы записываем интервью 14 марта. Завтра в России начнутся так называемые "выборы". Вы сказали, что территориальные достижения Путин уже продал на внутреннем контуре. А насколько это действительно важно для россиян? Насколько россиян еще беспокоит война в Украине? Особенно сейчас, когда видим, что происходит в Белгороде.

Путин это делает не для того, чтобы получить голоса избирателей или оправдать свою милитаристскую программу. Нет, это делается не для этого. Он себе выпишет любую цифру. Там выборов нет вообще никаких. Это имеет значение для того, чтобы те жертвы, те потери, которые понесла какая-то часть населения, потому что кого-то мобилизовали, кто-то погиб или ранен – чтобы это якобы не зря. Мол, смотрите: "Мы же берем, мы же двигаемся. Так же как и Авдеевку, Киев возьмем".

При чем здесь всегда какая-то перспектива, мол, если движемся, хоть медленно и с большими потерями, но достигаем результата. Это уже нет смысла "продавать" второй раз, потому что такого нет, чтобы до 18 марта взять Часов Яр или какой-то другой город. Нет в этом уже никакого смысла. Население никак не отреагировало на те потери, убытки, которые несет.

Изуродованная крыша здания / Скриншот из видео

Я уже комментировал ответные удары Украины по каким-то приграничным городам. Эмпатии нет, россиянам безразлично. Тот, кто живет в Москве или Владивостоке – ему абсолютно плевать на то, что происходит в Теткино. Он вообще на это даже не обращает внимания, а продолжает пить пиво. Поэтому нет, я не думаю, что здесь вообще есть какой-то аспект, связанный с войной относительно нанесенного ущерба или пострадавших, которые есть с российской стороны.

Говорят, что якобы в Белгороде кто-то погиб и так далее. Но они могут, кстати, придумывать. Это также очень важно. Соотношение абсолютно не сравнивается. В Украине погибает гораздо больше. Даже если дронами или другими средствами, которыми наносят удар по пограничной цели. Все равно количество жертв не сопоставимо.

Интересно Хаос и паника: после рейда на Белгородщине оккупанты начали перебрасывать войска из Херсонщины

Если бы Украина имела дальнобойные ракеты TAURUS или подобные другие средства, то, конечно, убытки были бы куда больше. Тогда, возможно, население как-то реагировало бы. А сейчас мы ничего не видим. А какое проявление должно быть у этого населения? Они разве на митинги пойдут? Нет. Ничего не происходит. И объяснение здесь такое – "коктейль страха и равнодушия".

Мы видели людей, которые со всеми своими вещами пытались эвакуироваться из Белгородщины. Говорят, что местные власти не дают возможности выехать. Даже такая локальная внутренняя паника, какое значение имеет накануне выборов?

Дело в том, что свою работу выполняют цензура и пропаганда. На центральных каналах и основных СМИ в России ничего нет в таком паническом виде. Там есть возмущение, мол, "наши люди страдают от действий Украины, ее спецслужб и диверсантов". Это не подается в стиле, что "люди погибли, надо что-то делать". Там наоборот, что "погибли и погибли; пострадали и пострадали; беженцы и беженцы".

В Украине есть этот элемент "ужаса", что надо что-то делать. В России это иначе. Нет такого, что этим стимулируется возмущение или забота. Этого там точно нет. Там направлено на то, что есть враг, они "виноваты". Если даже об этом говорят на центральных каналах, то это в стилистике "мы отомстим". Я не вижу такого, чтобы кто-то там что-то решал.

Часов Яр верит в ВСУ / Скриншот из видео

Если в Белгороде убьют тысячу человек, что-то произойдет? Я считаю, что ничего не произойдет. Во-первых, они об этом не скажут никому. А, во-вторых, то и что? Ну, похоронят. То есть нет каналов информации, которые бы позволяли это все каким-то образом подавать населению, чтобы это вызвало ответную реакцию.

Все, что делает пропаганда, - чтобы не было ответной реакции. Она ее гасит. Поэтому нет, вообще ни на кого не произведет впечатление. Разумеется, информация распространяется по телеграм-каналам и так далее. Но пока мы не видим ничего, что могло бы хоть как-то сдвинуть население в этой части.

К тому же мы ошибались, ведь казалось, что они хотя бы реактивно будут реагировать: "Ой, да что такое происходит? Надо нас защитить". Пока мы этого не видим. Ни массово, ни единично.

Чего уже достигли российские добровольцы

Если говорить о результате, которого уже достигли российские добровольцы – легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон – в чем он больше проявляется?

Это все-таки сейчас больше психологический эффект. После первых рейдов, которые были еще в Белгородской и других областях, это было неожиданно и имело успех в Новой Таволжанке. А сейчас эффект длительности в том, что вроде бы власть отреагировала и укрепила границу. Это действительно так и на Белгородщине, и на ряде других участков. Я это знаю от самих добровольцев. Они прибегли к действиям оперативного характера.

Но война есть война. Если очень захотите, границу можно переехать и занять какие-то населенные пункты. Какие бы силы не использовались для обороны этой границы, все равно при определенных обстоятельствах, и это очень важно, оборона может быть сломана. Тогда российские добровольцы, а может когда-то даже украинские силы могут зайти на территорию России. Это и для этого делается.

Поврежденный дом / Скриншот с видео

К примеру, подходят войска к Киеву, то, возможно, нужно двигаться в сторону Москвы, а не оборонять Киев? Это же бесконечная история. 10 – 100 лет, сколько это может продолжаться? Мне кажется, что для военных спецслужб Украины и ВСУ – это важный опыт, такой эксперимент, чтобы посмотреть, насколько такое возможно.

Украина неоднократно подчеркивала, что не собирается заходить на территорию России. Нас интересуют исключительно границы нашего государства 1991 года.

Я убежден, что если бы это были многочисленные подразделения российских добровольцев: Сибирского батальона, РДК и легиона "Свобода России", то безусловно был бы эффект и Белгород можно было бы взять. И это совсем другая политическая ситуация.

Конечно, для этого нужны очень большие силы, возможности, вооружение и тому подобное. Потому что имеющимися силами такого успеха не достичь. Даже если сейчас операция больше не добьется, кроме Теткина или чего-то другого, это все равно повлияет. Потому что в Москве они реактивно реагируют.

В четверг, 14 марта, появилась информация о том, что Кремль якобы в Санкт-Петербурге взял каких-то сторонников РДК. Правда или не правда, это же ФСБ заявила. Но это значит, что им надо показать, что "смотрите, мы противодействуем их диверсантам, которые есть на территории России, не только на границе, но и не даем развернуть какую-то активную деятельность в разных других местах".

Это говорит о том, что власть это сильно беспокоит. Потому что никто вооруженным путем до начала войны в Украине никогда не противостоял. Они боролись с сирийским и исламским подпольем. Но такая угроза, что кто-то возьмет оружие, организуется с помощью противников Москвы в лице Украины – это необычная ситуация.

Руины в городе / Скриншот из видео

Именно поэтому у них такая истерика относительно невозможности передачи определенных видов вооружений западными союзниками Украины, чтобы они не были использованы для атаки на территорию России. В частности, с ракетами TAURUS. Канцлер Германии Олаф Шольц же отказывает, потому что боится, что если будут переданы TAURUS с дальностью 500 километров, то это вызовет ответные действия Москвы. Но это ложная опасность.

На самом деле ни один международный правовой документ не запрещает использовать любое вооружение для защиты суверенной территории Украины. Нет таких документов, нет таких ограничений. Поэтому вооружения, которые передаются или будут передаваться Украине, конечно же, могут использоваться для атаки на территорию России. И, конечно, будут использоваться.

Поэтому, в общем это их беспокоит. Кремль видит психологический эффект этих рейдов на территорию России – Брянскую, Белгородскую, Курскую области. В то же время понимает, что это будет иметь продолжение. Если вы сильнее давите на Киев, пытаетесь взять Харьков или Одессу, как они заявляют, то откуда вы знаете, какие будут ответные действия? Ответными действиями может стать взятие Белгорода. Вот это, безусловно, может их беспокоить.

Путин уже не может молчать о Белгороде

Путин прокомментировал деятельность РДК, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона. Для чего он начал это публично комментировать?

Здесь эффект "не могу молчать". Ведь все будут обсуждать раз за разом. Ему все равно надо поставить точку или промежуточный знак, чтобы обозначить позицию. Он не может все время молчать. Это тоже очень важно. Нельзя, чтобы реальность слишком сильно расходилась с картинкой, мол, в России "все хорошо, никто не погибает, так называемая "сво" продолжается успешно". А тут у тебя в Белгороде и Белгородской области гибнут люди.

Конечно, ему надо комментировать. Он постоянно пытается успокоить, объяснить в контексте, что "этого не произойдет". Но это происходит каждый раз. Так говорилось о судах Черноморского флота, которые топят. Они же не прекращают тонуть.

Здание пылает / Скриншот с видео

Россияне вроде бы уже создали возможность защитить эти суда. Но ведь этого не происходит. Так и с рейдами – они продолжатся. Поэтому Путин не может в этом случае молчать. Они убеждены, что подогревая, не подогревая, ситуацию полностью "контролируют". У них есть это ощущение.

Даже если Путин это комментирует, он уверен, что система справится с возможными непредвиденными реакциями. Но они это и демонстрируют каждый раз, ведь фактически Россия вообще тоталитарная страна, в которой население полностью подконтрольно, порабощено властью.

Однако хочу подчеркнуть, что есть люди, которые берут в руки оружие и воюют не просто за Украину – эти российские добровольцы воюют еще и за то, чтобы избавить россиян от власти Путина. Понятно, что это пока отклика не получает. Ведь страх и неготовность принять настоящий патриотизм определенных отдельных российских добровольцев, который выражается не в участии в защите украинского народа, а в том, чтобы свергнуть режим Путина.

Вот это пока что слабо в российской голове укладывается. Это принять сложно. Хотя история такова, что победители судят побежденных. Никогда иначе. Если представить, что РДК, легион или кто-то еще возьмут власть, то россияне скажут, что "это и были настоящие патриоты, а Путин – предатель, китайский шпион".

О движении жен мобилизованных в России

Насколько это может раздражать Путина, что такие дела происходят накануне выборов?

Оно влияет не на результат, не на выборы, а на ум и настроение людей. Они за это борются, не "плюют" на это, занимаются людьми. Для них важно, чтобы не было ни беспорядков, ни страхов перед возможными последствиями войны. Чтобы население тихо воспринимало как должное, например, гибель близких на этой войне или отсутствие ротации. Еще с сентября 2022 года, когда была проведена так называемая частичная мобилизация, ротации так и не было.

Я комментировал, что ничего не будет из-за возмущения жен мобилизованных. Говорят, мол, я ничего не понимаю и такое движение обязательно достигнет определенного эффекта, возбудит население. Этого нет, потому что:

в нем нет массовости;

нет политического начала;

нет организации.

Поэтому само по себе стихийное возмущение жен мобилизованных в России не может привести к определенному массовому организованному движению. Это невозможно. Это все локализовано. И Путин, и власть в России прекрасно это знают.

Жуткая пустота в городе / Скриншот из видео

На что может повлиять? Если мы диалектически к этому подходим, то количество переходит в качество. Только так. То есть это одно, другое, потом еще раз – и столкнулись с непреодолимой проблемой. А как ее решать? Мы пока не можем это определить, ведь для этого нет канализации.

А как это получится? Какой это должен быть эффект? Выйдут ли на улицы? Они выходили с пикетами – не имело эффекта. Это должно что-то сложиться вместе. И с этой стороны, конечно, эффект накопления может иметь место.

А как сами россияне воспринимают этих российских добровольцев?

Россияне о них ничего не знают. Они даже не понимают, кто это. Им говорят, что это якобы "украинцы, переодетые в определенную форму со знаками, которые говорят о том, что они россияне и "на самом деле" никаких россиян нет и это все украинцы или одиночки-предатели – русофобы, иноагенты, фашисты и так далее".

Россияне имеют дефицит информации, но они легко могли бы его преодолеть. Залезть в интернет, почитать, посмотреть. Целые сайты, есть тонны любой информации. Они боятся этого узнать, потому что надо дальше думать.

А как это так, чтобы в XXI веке появились люди, которые с оружием в руках на стороне противника Москвы участвуют в боевых действиях. Россияне просто боятся, поэтому они боятся даже залезть и посмотреть. Они запуганы. Это такой генетический страх.

Люди покинули свои дома / Скриншот из видео

Может ли это оставаться так, как сейчас? И да, и нет. Условно, если добровольцы захватят Белгород, то это точно изменится, 100%. 250 – 300-тысячный город – его пойди, захвати. Но если такое случится, то хочешь – не хочешь, это все равно разойдется. Например, 23 – 24 июля 2023 года Евгений Пригожин двинулся "маршем справедливости" на Москву. Они прошли до Ступино в Московской области.

Эффект был. Предатель, не предатель, но как бы участник, "герой" так называемой "сво", России, так называемых "ДНР", "ЛНР". А кто скажет, что Пригожин не мог "шмальнуть" любое количество людей? Ему что убить, что высморкаться. Если они увидят силу, они в книксен (реверанс – 24 Канал) опустятся. Так устроен русский человек сегодня. Ничего с этим не поделаешь. Ему нужна демонстрация силы. Если кто-то покажет "Мы Белгород можем взять", тогда, конечно, будет эффект.

Почему российская "оппозиция" молчит

Чего боятся российские так называемые либералы-оппозиционеры, которые даже не комментируют действия ни РДК, ни легиона, ни Сибирского батальона?

Они боятся, что их убьют как Навального, как молотками избили Леонида Волкова. Их все равно могут убить, я не понимаю, чего бояться. Кого убьют, кого не убьют – это не спасет.

Они считают, что народ этого не хочет, а если народ этого не хочет, то от того, что они будут говорить о том вооруженном, силовом противостоянии власти Путина, власти Кремля – оно не будет иметь поддержки. И если они это поддержат, то якобы загонят себя в определенное аутсайдерское меньшинство.

Я так говорю, потому что нет другого способа. Может, если бы вы (так называемые российские либералы-оппозиционеры – 24 Канал) могли митингами чего-то достичь. Но чего вы достигли, если они просто взяли и в тюрьме убили вашего Навального? Расскажите, как вы хотите?

Тут начинается ступор. Они уходят в себя и не комментируют. Если идти дальше в этой логической цепочке, то вы все сами погибнете, потому что Путин не остановится. Вы как с Путиным собираетесь действовать – уговорами? Это старый либеральный рефлекс, ведь либералы не склонны к насилию.

Ничего с этим не сделать, это действительно так. А фронтменами российской оппозиции в изгнании, ныне в эмиграции - являются именно леволиберальные, либеральные и правоцентристские силы. Они не готовы под этим подписаться. И это является большой проблемой.

Здание получило повреждения / Скриншот с видео

Внутренняя дискуссия об этом продолжается неуспешно. Просто невозможно ее тянуть дольше, чем два года. Идет война, а люди рассуждают, что "мы правильно проголосуем". Это имманентная беда российской оппозиции. Она давно уже сложилась, потому что в нынешнем виде это не политика, это – диссидентство. То есть она борется то за права человека, то за определенные возможности, которые дает действующее законодательство.

Мне очень "понравилась" информация, что четырех студентов, которые работали в кампании Бариса Надеждина (конкурент Путина на выборах – 24 Канал), которая началась и закончилась, уже "взяли". Причем это кремлевский кандидат, которого не допустили к выборам, выдвинутый Кремлем, Сергеем Кириенко и тому подобное.

Тогда я не очень понимаю. Вы осознаете, что не то что легальные способы "пойду встану в очередь за Надеждина", никаких способов вообще не существует. Они все считаются преступными. С теми, кто стоял на Борисовском кладбище на панихиду по Навальному, – со всеми работают оперативники. Пока в большинстве. Тогда чего вы хотите достичь? Это проблема и она пока не решается.

Что Путин может сделать с Украиной, если не будет помощи

Наши партнеры никак не решаются дать нам то оружие, которое действительно могло бы переломить ситуацию на фронте. Станет ли 2024 год годом принятия таких судьбоносных решений?

Это риторический вопрос. Просто не очень понятны аргументы, которыми руководствуются, кроме политических циничных соображений. Например, если мы говорим о Конгрессе США и Палате представителей, которая задерживает выделение 60 миллиардов долларов помощи, – это аргументы морально-этического порядка.

Если подождать еще год, то пол Украины будет в таких дырках (ред. показывает на воронку от авиабомбы – 24 Канал). Наверное, это им упреком должно быть. Не хотите – не давайте. Но это красноречивое свидетельство, чего добиваются Путин и Кремль в Украине. Чтобы это была одна большая яма, а туда свалить всех жителей Украины и закопать. Никаких иллюзий питать не стоит.

Воронка от авиабомбы в Чосовом Яре / Скриншот с видео

Война иначе не идет, кроме оружия. Если это оружие не предоставить Украине, то результат известен. Сам Путин говорил Такеру Карлсону (американскому журналисту – 24 Канал), мол, "не давайте украинцам оружие и за неделю все закончится". Но мы знаем, как это закончится.

Как сегодня выглядит Северск

Сегодня мы в Северске. Городом его уже сложно назвать. Он выглядит так же как и Авдеевка, Часов Яр и Бахмут. Но особенность Северска в том, что россияне были очень близко к этому населенному пункту – большие территории здесь были освобождены в рамках контрнаступления ВСУ. Похоже, сейчас россияне пытаются вернуть их. По крайней мере на Лиманском направлении они сконцентрировали большую группировку и увеличивают ее. Что вы думаете об усилиях россиян вернуть утраченные территории?

С мая по ноябрь прошлого года я был в трех поездках (на Востоке – 24 Канал). Теперь все города как-то похожи после боевых действий. Повсюду "отрезанные" куски домов, отсутствие местных. Из этого можно сделать вывод, что планы московского руководства заключаются в том, чтобы это была безлюдная уничтоженная территория.

Где расположен Северск: смотрите на карте

Донбасс был густонаселенным регионом – теперь он не пригоден для жизни. Непонятна конечная цель, потому что если они хотят эту территорию эксплуатировать как оккупанты, то это абсолютно невозможно. Российских ресурсов не хватит для того, чтобы все это восстановить. Это же не один, не два и не десять городов.

Нелепость этой идеи в том, что частью региона они уже владели, а в рамках Харьковской операции ВСУ с сентября 2022 года россияне потеряли более 10 тысяч квадратных километров. Сейчас у них в планах вернуть часть Донбасса, Харьковскую область.

Однако никто из оккупантов по-настоящему не задумывается, что эти территории принадлежат Украине, это земля украинцев и они всегда будут пытаться ее вернуть, даже если враг локально что-то захватит. Это же бесконечная история. При этом разрушается Донбасс, гибнут люди. Не только солдаты и офицеры, но и гражданские. Даже в Северске остались люди. Их, конечно, очень мало, но и они могут погибнуть.

Так сегодня выглядит центр Северска / Скриншот из видео

Парадокс в том, что ни одна из целей, которую декларирует Кремль не имеет смысла, рационального начала. Если ты разрушишь всю эту территорию, то что будешь делать с ней? Для них главное "поставить флаг", показать, что пришел "русский мир" и всех "спасут". Как это вы будете "спасать"? На восстановление уйдут десятилетия. Я работал вице-мэром большого города и знаю, что творится, когда даже канализацию прорывает. Так как вы (оккупанты – 24 Канал) здесь все это восстановите?

Даже если бы под оккупацией остались какие-то территории, у России, в ее сегодняшнем положении, а тем более после войны – под санкциями и репарациями, восстановить их не было бы на что. Поэтому бессмысленность войны еще и в том, что она не имеет целью колонизацию территорий. Потому что колониальные территории как-никак, но облагораживали.

Сейчас оккупация территорий только для того, чтобы получить с нее определенный политический статус. Мол, мы восстанавливаем СССР и неважно, будет ли здесь кто-то жить или нет. Мы просто все заберем.

Последствия сброса россиянами КАБа / Скриншот с видео

Иногда в пламени войны исчезает эта дискуссия, обсуждение – зачем они это делают. А моя задача возвращаться к этим дебатам. И вменяемого ответа нет. Можно ли предположить, что рано или поздно возникнет ощущение, что действительно те, кто сидит в окопах с той стороны задумаются, зачем они это делают? Если они не задумаются – то это беда. Но если задумаются, то придут к тем же ответам как и я.

Путин может готовить большое наступление весной

Думаю, после выборов нельзя исключать, что концентрация сил, особенно на Купянско-Лиманском направлении, возрастет. Говорят, что сейчас их есть и танковая армия. Возможно, больше, я не знаю. Часть из них это уже полутрупы. Дальше будет уничтожена техника, убитые солдаты на офицеры. Какой смысл? Чтобы пытаться вернуть территорию, которую уже потеряли?

Я склонен думать, что после 17 марта, когда уже будет теплеть, они будут пытаться это сделать (пойти в наступление – 24 Канал). Уже будет теплее, весна, твердая почва. Опять же здесь нет никакого военного смысла, только политический. Где гарантия, что вы вообще сможете оккупировать какую-то часть Донбасса, а потом не потеряете ее снова? Война может продолжаться туда-сюда. Это нет смысла.

В этом случае война даже не является продолжением политики – она имеет какое-то разрушительное значение для Кремля. Мне кажется, они получают какое-то наслаждение только от процесса, даже не видя какого-то результата. Это уже не говоря о том, что Путин считает себя чуть ли не "славянским царем" – берет и убивает в Восточной Европе славян, уменьшает их количество физически. Безумие.

Так выглядит Северск с высоты / Скриншот из видео

Не надо ждать какого-то морального осмысления с его стороны. Путин – людоед, это понятно. А вот населению (России – 24 Канал) стоит задуматься, сколько же они готовы воевать. Украинцам некуда деваться, они защищают свои земли на которых живут, им просто некуда бежать. А россиянам? Поэтому, я думаю, чтобы люди меньше задумывались об этом, Путин бросает в это пламя все больше и больше.

Допускаю, что готовится большое наступление. Их интересует Харьков, вероятно, Одесса, хоть сложно представить, как можно атаковать Одессу. Морские десанты – это какое-то самоубийство. Так что Харьковская область, часть Донбасса, Авдеевское направление актуально. Могут поставить задачу, которая была изначально – выйти на границы Донецкой области. Но опять же, это затянется не на месяцы, а на годы.

Здесь снова возникает вопрос обязанностей союзников. Есть что-то, что подбадривает. Например, президент Франции Эммануэль Макрон. Все говорят, что на втором сроке (своего президентства – 24 Канал) он изменился. Но с другой стороны всего лишь надо было ясно определиться. Если ты союзник, то союзнические обязанности приводят к таким последствиям.

Да, мы можем бесконечно давать оружие, но если мы (союзники – 24 Канал) сами не вмешаемся, то это никогда не закончится. В любом виде. Пусть это будет западная часть Украины, пусть это будут учения или разминирование. Начните с этого. Не говорится о том, чтобы французские легионы стояли вот здесь в Северске. Но это шаг в нужном направлении. Если бы это сделали все союзники, то разве Москва воевала бы со всеми? Это же самоубийство.

Может ли Кремль противодействовать "хлопку" в России

Если говорить об экономической составляющей, то очень большой ущерб российской экономике наносят удары наших дронов по НПЗ. На ваш взгляд, как россияне на это будут реагировать и как будут бороться с этим вызовом?

Они не могут бороться с этим вызовом по одной простой причине. Потому что это форма воздействия для XXI века. Раньше не было дронов, это было что-то экзотическое. Сейчас дрон – это довольно эффективное и малозатратное средство. Ничего он (Путин – 24 Канал) с этим не сможет сделать. Шли разговоры о совершенствовании систем ПВО, но это тоже имеет предел. Война, которая будет продолжаться, неизбежно будет увеличивать убытки.

Руины дома / Скриншот из видео

Да, сейчас для Путина и его режима это не так ощутимо. Они торгуют "сырой" нефтью, для них важнее экспорт. Внутренние удары по нефтехранилищам и базам могут восстанавливать. Для этого могут использовать даже ресурсы частных компаний, если это хранилища транснациональных корпораций, монополий. То есть когда уничтожат какую-то инфраструктуру, они могут спокойно забрать у частных компаний их ресурсы. Но все это латание дыр.

В центральной части России, если кратно увеличится ущерб такого воздействия, то в какой-то момент это приведет к перебоям на внутреннем рынке. В частности, повышению цен. Сейчас это терпимо, потому что глобально у Украины возможность кратно бить по нефтегазовой инфраструктуре появилась с 2023 года, когда появились дроны украинского производства. Если ударов станет больше, то действительно, последствия почувствуют серьезнее.

Видимо, будут какие-то реактивные действия, не исключаю. Пока это такая "пристрелка". Но если война продолжается, то это не остановится. То есть война становится обоюдной.

Путин уцепился за одну слабость Запада

Некоторым союзникам, например, Германии, не нравится такая перспектива. Мол, войны так не ведутся. Но когда война затягивается, правила перестают иметь значение. Это не значит, что от них отказываются.

Извините, но если ставить Украину перед выбором – ее суверенитет или нет, то почему вы удивляетесь, если в перспективе появится какая-то атомная бомба? Это я, конечно, очень преувеличиваю. Но я говорю о степени готовности Украины защищать свой суверенитет. Он распространяется до точки, которая предусматривает нарушение правил. Или вы хотите, чтобы все здесь умерли и отдали страну? Какой дурак на такое пойдет?

У Кремля есть ощущение, что путем вот такого запугивания, они смогут достичь того, что Украине директивно скажут договариваться. А если нет – отдать суверенитет. Я не понимаю, как это работает. Опять начинаются эти разговоры о переговорах. Тот же Папа Римский заявил, что, мол, если вы не можете победить Россию, то сдайтесь ей. Это не логика. Войны не идут по таким правилам.

Так просто не бывает. Пока сохраняется воля к сопротивлению, такие нарративы не протолкнуть. Логики в этом нет. Но так рассуждает не только Папа, но и ряд других политиков. Понятно, что публично не все могут такое сказать, но думают так же.

От помещения почти ничего не осталось / Скриншот с видео

Не проще ли было бы бесперебойно поставлять оружие, как это было в 2022 году? Потому что все должно было пойти по нарастающей, и тогда бы в какой-то точке все сошлось. Москве было бы проще самой договориться сдать что-то, от чего-то отказаться и остановить это все. Я очень хорошо помню осень 2022 года, настроения были именно такими. Но сейчас все изменилось. Теперь Москва, увидев слабость Запада, начала в эту щель втискиваться.

Пока так, как президент Макрон, не будет рассуждать больше политиков, мол, мы все это должны прекратить и показать, что тоже так можем, все будет продолжаться. В этой логике продолжения войны теряет не только Украина, но и сама Европа.

Решительные действия партнеров нужны уже сейчас

В итоге можем повторить, что нерешительность союзников и партнеров превращают путинский режим и российского диктатора в еще большую угрозу. И все это заканчивается только смертью, разрушенными домами, целыми местами и человеческими жизнями.

Да, потому что его планы идут дальше Украины. Украина – это тренировка, это такая большая генеральная репетиция. Он не скрывает своих амбиций по всей Восточной Европе, бывшим странам Восточного блока. Мне все время интересно, а вот так хотят жить потенциальные жители Польши? Они, мне кажется, за два года войны настроение начали менять, мол, это где-то там далеко. Это очень близко на самом деле.

Жители стран Балтии, которые как раз серьезнее к этому относятся, понимают, как это бывает. То ли в Кишиневе, то ли в другом месте. Поэтому вопрос стоит о том, что Путин никогда не удовлетворится достигнутым. Он так устроен. Просто многие не верили в это, хотя некоторые знали. А он все это продемонстрировал достаточно ясно, достаточно точно. Украина – это полигон для его амбиций, которые распространены на много дальше.

Разбитый дом / Скриншот из видео

Я убежден, что вина союзников в том, что они, взяв на себя обязательства, никак не могут их выполнить, ищут себе оправдания. Но слабость Запада в том, что его политические системы сдерживают решительность. В их понимании демонстрация слабости – проявление демократии. Но ведь это не так. Так никогда не было.

По-настоящему демократия проявляется, демонстрируя силу, часто слепую, ничем не сдерживаемую. Вот представьте, на месте сейчас Джо Байдена был бы Дуайт Эйзенхауэр или Гарри Трумэн, или же Джон Кеннеди. Чтобы было? Просто направили ракеты, генерал бы решил: "Давайте нанесем удар и все". Тогда не было бы такой ситуации. И Путина не было бы.

Если бы Запад сумел продемонстрировать хотя бы то же самое, что Эммануэль Макрон, ситуация в Украине моментально изменилась бы. В России тоже, понятно, что как следствие. Путин всегда будет использовать слабость Запада. А из-за того, что ощущение виртуальное в XX веке – люди не до конца понимают, как выглядит война.

Поврежденные машины / Скриншот с видео

На Западе у людей представление о войне как о компьютерной игре. Они боятся, но представляют не визуальную картинку, а виртуальную. Для них война – это водить мышкой по столу и на экране наблюдать объект, который перемещается. А реальная война она другая – с кровью, смертью, разрушением.

Поэтому Западу надо не пытаться найти себе оправдание, как это часто бывает, мол, они не могут, потому что... А прежде всего концентрироваться на том, кто виновник и что с этим делать. "Мы не можем вам помогать, потому что это слишком долго. Мы уже от этого устали. Мы можем проиграть на выборах", – мы же такие аргументы слышим. Или начинается, что "вы не так тратите. У вас коррупция. Вы не те решения принимаете". Это не так работает.

Украина воюет не с ХАМАС, не с какими-то никчемными сепаратистами. Она воюет с гигантской страной, которая обладает ядерным оружием и претендует на уничтожение Украины. И, соответственно, контрмеры должны этой задаче соответствовать. Поэтому бессмысленно даже не месяцами, а годами обсуждать давать дальнобойные ракеты или нет, давать самолеты или нет. Это надо было еще в 2022 году дать. В конце 2023 года уже все было бы решено. Возможно, я не утверждаю.

Разбитое россиянами здание / Скриншот из видео

Поэтому для того, чтобы принимать решения на будущее, нужно оглядываться на то, что решали в своих дискуссиях в прошлом. Например, в июле 2023 года был саммит НАТО в Вильнюсе, Литве. Это были не лучшие решения, как показало время. Сейчас летом состоится юбилейный 75-й саммит в Вашингтоне. Хозяевами будут США.

Для Джо Байдена, видимо, это последний саммит. Возможно, я не знаю. Он может проиграть выборы и не иметь возможности исправить те ошибки, которые он прямо сейчас совершает, в эту секунду. Если нельзя преодолеть сопротивление Палаты представителей, которая отказывается выносить вопрос о 60 миллиардах, то решите вопрос по вступлению в НАТО – предложите Украине. Это все равно займет время. Возможно, будет совпадение с действиями президента Франции Макрона.

Почему нет? Это будет сигнал для Москвы? Конечно, что будет сигнал для Москвы. Москва только заявляет, потому что она воюет или готова воевать с НАТО. На самом деле с НАТО Москва не готова воевать. Кто бы что ни говорил, как ни критиковали бы страны НАТО и их потенциал, отдельно взятых стран из трех десятков, в которые входит Североатлантический альянс, – Москва непосредственно не готова с ними воевать.

В Северске не забывают об Украине / Скриншот из видео

А конфликт уже интернациональный, потому что Украина борется одна, но получает помощь союзников. Теперь ее надо конвертировать в непосредственное привлечение. Не обязательно сразу в боевые действия. Украина может сама вести боевые действия. Но присутствовать в Украине, решать вопросы, связанные с членством в НАТО, поставками вооружений, с приглашением военных специалистов и экспертов без оглядки на Москву, – это надо делать уже сейчас.

Пошел третий год войны, и надо для себя окончательно решить - вы хотите сто лет воевать? Был опыт сто лет на войне, только воевали чуть ли не мушкеты. Вы хотите так же, что ли? Сплошное разрушение (в Украине – 24 Канал), а для всех проблема (непосредственно вовлечься в войну – 24 Канал).