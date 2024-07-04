ВСУ вышли из района "Канал" в Часовом Яру: что враг может делать дальше

Силы обороны были вынуждены оставить определенные позиции в городе, ведь оккупанты полностью их уничтожили. Ситуация остается очень сложной и имеет тенденцию к обострению.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, добавив, что цели россиян остаются неизменными. Они хотят захватить город и открыть себе путь к другим крупным конгломерациям.

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Что Россия будет делать дальше

После того, как Украина потеряла контроль над микрорайоном "Канал", россияне будут пытаться там продвинуться. Оккупанты хотят пересечь в нескольких местах канал Северский Донец – Донбасс, ведь им очень важно наладить через него логистику. Далее будут пытаться развить успех, чтобы полностью оккупировать Часов Яр.

Случится ли это вообще, или в ближайшей перспективе – прогнозировать трудно. Ответ на вопрос зависит от наличия у нас ресурсов, в частности артиллерийских. Потому что чем дальше, тем больше сложностей возникает у наших логистов, которые обеспечивают защитников Часового Яра,

– отметил военный эксперт.

К тому же мы видим, что враг сует буквально со всех сторон. Бои, которые сейчас ведутся на направлении Торецка могут быть трансформированы таким образом, что оккупанты будут двигаться в сторону Часового Яра. Это нужно, чтобы создать нам проблемы на южном фланге оборонительных рубежей.

Ситуация в Часовом Яру: смотрите на карте

Бои очень сложные еще и потому, что враг не учитывает потери и имеет тотальное преимущество в авиации. Именно управляемые бомбы уничтожили многоэтажки на территории микрорайона "Канал". Поэтому большая проблема заключается в том, что Украине критически не хватает систем ПВО и ПРО.