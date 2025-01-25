Часов Яр – главная цель россиян на Краматорском направлении: в ОСУВ "Хортица" доложили

Россияне продолжают давить по всей линии фронта, в частности на Краматорском направлении. Главной целью врага является захват Часового Яра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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Что известно об обстановке в Часовом Яру

Военные отмечают, что на Краматорском направлении главной целью российской армии остается Часов Яр. За сутки по позициям украинских защитников в городе враг совершил 139 артиллерийских обстрелов.

В условиях ограниченной видимости противник проводил наступательные действия при поддержке бронетехники. Только в Часовом Яру подразделения Сил обороны уничтожили и повредили 8 БМД российских десантников,

– указывают в "Хортице".

Также на этом направлении противник безуспешно атаковал украинские позиции неподалеку Маркового, Белой Горы и Ступочек.

К слову, по данным Генштаба за минувшие сутки на Краматорском направлении произошло 43 боевых столкновения.

Ранее в ОТГ "Луганск" отмечали, что враг штурмует в направлении города и обстреливает его районы различными типами вооружения. По состоянию на начало января, ситуация в Часовом Яру была стабильна. Тогда россияне пытались перемещаться через трубы к коллектору недалеко от города.