Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на заявление спикера ОТГ "Луганск" Дмитрия Запорожца в эфире телеканала Мы – Украина.

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Россияне штурмуют позиции ВСУ возле Часового Яра

По словам Дмитрия Запорожца, враг штурмует в направлении города и обстреливает его районы различными типами вооружения.

По состоянию на начало января, ситуация в Часовом Яру была стабильна. Тогда россияне пытались перемещаться через трубы к коллектору недалеко от города.

Уже 21 января, вероятно, с целью скрыть уничтожение личного состава, россияне подожгли этот коллектор. Вследствие этого пожар продолжался около 5 часов.

В тот же день враги потерпели неудачу при попытке закрепиться в Часовом Яру. Они стремились захватить территорию огнеупорного завода и окончательно здесь закрепиться, но столкнулись с сопротивлением ВСУ. В районе предприятия продолжались стрелковые бои.

Для чего оккупанты хотят захватить Часов Яр

С Часового Яра виднеется дорога дорогу в сторону Славянско-Краматорской агломерации. С этого места можно следить за ситуацией на прилегающей территории, поэтому город является стратегическим для обеих сторон.