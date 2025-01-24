Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на заяву речника ОТУ "Луганськ" Дмитра Запорожця в ефірі телеканалу Ми – Україна.

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Росіяни штурмують позиції ЗСУ біля Часового Яру

За словами Дмитра Запорожця, ворог штурмує в напрямку міста та обстрілює його райони різними типами озброєння.

Станом на початок січня, ситуація в Часовому Яру була стабільна. Тоді росіяни намагалися переміщуватися через труби до колектора неподалік міста.

Вже 21 січня, ймовірно, з метою приховати знищення особового складу, росіяни підпалили цей колектор. Внаслідок цього пожежа тривала близько 5 годин.

Того ж дня вороги зазнали невдач при спробі закріпитися в Часовому Яру. Вони прагнули захопити територію вогнетривкого заводу та остаточно тут закріпитися, але зіштовхнулися зі спротивом ЗСУ. У районі підприємства тривали стрілецькі бої.

Для чого окупанти хочуть захопити Часів Яр

Із Часового Яру видніється дорога дорогу в бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. З цього місця можна слідкувати за ситуацією на прилеглій території, тому місто є стратегічним для обох сторін.