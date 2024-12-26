У міській забудові Часового Яру тривають бої. 26 грудня боєзіткнень не було, адже росіяни накопичують свої резерви. Про це 24 Канал пише з посиланням на слова речника Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Росіяни готуються до подальших штурмів

Наразі російська армія накопичує резерви навпроти Часового Яру та в околицях. Зранку бойові дії в місті зупинилися.

Як розповів Віктор Трегубов, Часів Яр стоїть на височині. З міста видно дорогу в бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. Перебуваючи в Часовому Яру, ЗСУ можуть слідкувати за ходом бойових дій, контролювати територію та завдавати втрат ворогу.

На цьому тижні загалом основні бої йдуть вздовж каналу Сіверський Донець – Донбас. І зазначимо, що однією з основних цілей противника на території Часового Яру є завод вогнетривких матеріалів. Ворог постійно намагається там інфільтруватися, зараз українські воїни там йому наносять ураження і відбивають атаки,

– сказав речник ОСУВ "Хортиця".

За минулу добу російські війська наступали на Краматорському напрямку. Окупанти 11 разів атакували у районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.

У 2025 році Росія готова проводити на фронті ще більше боїв. Військовослужбовці зазначають, існує ризик того, що Часів Яр, Мирноград, Покровськ, Курахове та Новосілка будуть втрачені в наступному році.

Ситуація поблизу Часового Яру: дивитися на карті

Успіхи ЗСУ в Часовому Яру

Нагадаємо, 8 грудня українські військові провели зачистку кварталу в місті Часів Яр. Російська піхотна група закріпилися в руїнах будівель, але ЗСУ вигнали окупантів з цієї території.