Про це в ефірі "Суспільного" розповів представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін, повідомляє 24 Канал. За його словами, українським захисникам вдалося відбити стратегічну ділянку.

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Важливий успіх ЗСУ

Андрій Полухін зазначив, що ситуація в районі залишається складною.

Наші бійці провели успішну операцію, зачистивши один із кварталів міста від ворожої піхотної групи, яка змогла переправитися через канал і закріпитися в одній із руїн. Наші хлопці зайшли на територію та зачистили кілька будівель,

– розповів він.

За його словами, противник не змінює тактики і продовжує бої в межах міської смуги.

Ворог намагається штурмувати наші позиції в районі Часового Яру, використовує невеликі піхотні групи, зокрема диверсійно-розвідувальні, щоб зайти в тил і зав'язати бій за спинами наших захисників,

– пояснив військовий.

До слова, раніше під Часовим Яром "задвохсотили" російського пропагандиста. Ідеться про Магомеда Бучаєва, який був продюсером на одному з російських каналів.

У липні цього року 27-річний росіянин пішов воювати. А на початку листопада брав участь у штурмі Часового Яру.