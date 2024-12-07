В етері 24 Каналу експерт з питань безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко оцінив ситуацію на фронті та припустив, як діятимуть росіяни у новому році.

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Які виклики чекають на Україну найближчим часом

Росіяни готові кинути у бій всі свої карти у вигляді чергових зібраних російських окупантів, поставленої на колеса техніки, чи піднятої в небо авіації. Їм це важливо, тому що у них "горять" чергові дедлайни – Новий 2025 рік.

Живої сили у росіян ще достатньо багато. Вони здатні кидати її у бій, тому найближчим часом будуть виклики, які насамперед пов'язані з новим роком та геополітичними очікуваннями путінського режиму на переговорний процес.

Тому легше не стане, але те, що ми усвідомлюємо, які мотиви рухають російським генералітетом, дозволяє нам бути сильнішими, а ворогу не додає сили,

– зазначив Варченко.

Ворогу скоро треба буде звітувати про "успіхи" у 2024 році та захоплені міста. Втім, прозвітувати можна тільки про захоплення районних центрів – Авдіївки та Вугледара.

Нам важливо, щоб окупанти не досягали поставлених цілей й не мали додаткових підстав, аби підняти бойовий дух свого населення,

– мовив військовослужбовець ЗСУ.

Крім того, росіянам надокучає ситуація з частиною Курської області, яку контролюють Збройні Сили України. Вони намагаються витіснити українські підрозділи до інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня.

"Вони вже розуміють, що до нового року багато чого не вдасться, адже українці теж демонструють успішні операції зі знищення у великій кількості ворожої техніки, відбиття захоплених плацдармів та населених пунктів", – додав військовослужбовець ЗСУ.