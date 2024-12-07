Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив командир відділення аеророзвідки у 47-їй окремій механізованій бригаді "Маґура" Владислав Данко на тлі "прогнозів" щодо закінчення війни Росії проти України.

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Що сказав Данко про потенційне закінчення війни

На його думку, не варто тішити себе ілюзіями, аби потім не отримати розчарувань.

Говорити про завершення можна тільки тоді, коли наша перемога, або, не дай Бог, наша поразка буде очевидна. Наразі перспектив для закінчення війни в найближчі кілька місяців я не бачу,

– каже Данко.

За його словами, багато людей кажуть, що після інавгурації Дональда Трампа війна завершиться. Командир припускає, що, можливо, переговори почнуться, але це ж ніяк не буде свідчити про закінчення війни. Він додав, що фронт змінюється щодня і перемагати буде той, хто буде рухатися, розвиватися і розробляти щось нове.

"Як ми бачимо, дрони дуже допомогли у стримуванні Росії. Використання дронів у сучасній війні показало неабиякий результат. Можливо, далі з’явиться ще щось нове. І той, хто розвиватиметься, матиме перевагу. Але наразі виглядає, що ця війна – на роки", – пояснює військовий.

Він вважає, що навіть після війни Росія ніколи не відмовиться від планів на Україну, тому варто готувати військо, мати сильну і озброєну армію, яка в будь-який момент може дати ворогу відсіч. Не менш важливою є реформа ЗСУ, оскільки є низка проблем у сучасній системі.