Вопрос времени, когда Часов Яр упадет так же, как Авдеевка, - представитель ГУР

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что высотный опорный пункт в городе Часов Яр является "предметом беспокойства". Он также считает, что, вероятно, россияне таки оккупируют город.

Вадим Скибицкий в интервью изданию The Economist рассказал, что открывает для России захват Часового Яра.

Смотрите также Может ли Украина победить Россию на поле боя: в ГУР дали четкий ответ

Россия может захватить Часов Яр

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины считает, что со временем россияне захватят Часов Яр. Журналисты процитировали Скибицкого, который заявил изданию, что "вероятно, это лишь вопрос времени, когда этот город упадет так же, как Авдеевка", которую россияне разбомбили до основания в феврале.

Конечно, не сегодня – завтра, но все зависит от наших резервов и запасов,

– сказал он.

Также, по словам Скибицкого, российская армия уже не является такой высокомерной организацией, какой она была в 2022 году, и сейчас действует как "единый организм, с четким планом и под единым командованием".

Что известно о планах врага

По словам Скибицкого, захват Часового Яра откроет россиянам путь на последние крупные города Донецкой области.

Скибицкий убежден, что Россия имеет неизменную задачу с 2022 года – захватить все восточные районы Донецкой и Луганской областей Украины.

Он также подтвердил, что Россия получила приказ "взять что-то" до помпезного празднования Дня победы в Москве 9 мая. При этом Скибицкий уточнил, что если это не удастся, то второй "дедлайн" для врага – к визиту Путина в Пекин на неделю позже.

Представитель ГУР отметил, что наша проблема сейчас очень проста – нехватка оружия.

Они всегда знали, что апрель и май будут для нас тяжелыми,

– сказал Скибицкий.

The Economist отметило, что Россия уже получила тактический успех на юго-западе в селе Очеретино. Российским войскам удалось прорвать первую линию обороны и создать важный плацдарм площадью 25 квадратных километров.

В то же время по словам издания, Украина находится на определенном пути к стабилизации ситуации, в то время, как Россия бросает "все", что имеет, чтобы достичь большего успеха.

Враг вышел на границу Часового Яра