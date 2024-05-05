Возможно ли продвижение россиян без захвата Часового Яра: в ВСУ дали ответ
Российские военные продолжают давить на Часов Яр. Без захвата этого города враг не сможет продвинуться на Краматорск и Константиновку.
Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников. То есть для россиян Часов Яр является стратегически важным городом.
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Важность Часового Яра
Олег Калашников ответил на вопрос, возможно ли дальнейшее продвижение оккупантов без захвата Часового Яра.
Нет, не возможно. На данном направлении, на локациях – Константиновский, Краматорское направление, на сегодня на этих направлениях невозможно продвижение врага, если Часов Яр будет держаться,
– пояснил спикер.
Ранее отмечалось, что захват Часового Яра даст России контроль над холмом, с которого она сможет атаковать другие города.
Новости Часового Яра
- Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что высотный опорный пункт в городе Часов Яр является "предметом беспокойства". Он заявил, что город вероятно упадет – так же как было с Авдеевкой. Это не произойдет в ближайшее время, однако все зависит от резервов.
- Россияне 2 мая вышли к границе города. В то же время украинские военные имеют подготовленную вторую линию обороны. Также для обороны в город перебросили спецподразделения ГУР.
- В Часовом Яру и во всей Часовоярской общине остается 682 человека. Враг штурмует город, идет большая борьба за контроль логистических маршрутов.