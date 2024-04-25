"С нами на позициях даже командиры": WSJ рассказал, как ВСУ удерживают Часов Яр

Силы обороны продолжают удерживать Часов Яр, несмотря на тяжелые условия и большие потери. Россияне прилагают все усилия, чтобы стереть этот город.

С каждым днем удерживать оборону становится все труднее, ведь даже укрепленные места не выдерживают ударов планерных бомб. В издании отмечают, что поддержка от США сможет значительно повысить шансы ВСУ на удержание своих позиций.

Смотрите также "Почувствовали последствия": в США признали, что из-за задержки с помощью Украина потеряла Авдеевку

Ситуация в Часовом Яре

Наступление россиян на Часов Яр дается очень большой ценой, ведь, чтобы добраться до города, им нужно перейти канал, который пролегает через восток города, а затем подняться на крутой холм.

В издании отмечают, что дополнительные системы воздушной обороны, которые появятся после предоставления помощи от партнеров, возможно, позволят сбить российские самолеты, которые выпускают планерные бомбы – тяжелые, советские бомбы, которые Россия модифицировала, добавив дешевые крылья и системы спутниковой навигации, чтобы их можно было запускать издалека, а не просто сбрасывать.

Впрочем, в ВСУ есть проблемы, которые не способна решить американская помощь. Украинские военные истощены вследствие месяцев непрерывных боев, а у Киева не хватает людей, чтобы провести ротацию.

Мы можем отвечать только тогда, когда мы на 100% уверены в мишени,

– отметил один из солдат, указывая на сложные условия, в которых приходится действовать украинским силам.

38-летний воин ВСУ с позывным "Кипиш" рассказал, что из 110 человек в его роте только 35 могут продолжать вести боевые действия, остальные восстанавливаются после ранений. Он отметил, что из шести человек в траншее, четверо были ранены в результате взрыва гранаты, которую сбросили с российского дрона.

"Даже наши командиры с нами в окопах, потому что у нас не хватает людей", – заметил он.

Россияне сравнивают с землей Часов Яр

Журналисты отмечают, что практически от каждого дома в Часовом Яре остались только руины. Они отмечают, что в городе постоянно стоит тонкий слой пыли из-за постоянных обстрелов, который оседает и перекрашивает все в серый цвет.

По словам украинских чиновников, в городе осталось примерно 700 гражданских лиц, ранее в городе проживало 12 000 человек.

Также отмечается, что Украине не хватает артиллерии. 50-летний водитель, который занимается эвакуацией раненых, рассказал, что он часто спрашивает по рации, будет ли артиллерийская поддержка, на что слышит ответ: "извините, имеем ограниченное количество снарядов".

Украинские войска, командующие и штурмовые отделы одинаково говорят, что многие из этих проблем будут решены, когда их запасы артиллерийских боеприпасов будут пополнены. Они отмечают, что с большим артиллерийским прикрытием они также будут иметь меньше потерь.

Однако военные аналитики отмечают, что борьба за удержание города все равно будет стоить дорого. Все потому, что Россия – огромная страна с населением в четыре раза больше, чем в Украине, поэтому они легче справляются с потерями.