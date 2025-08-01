31 июля российское минобороны заявило о якобы захвате Часового Яра. Захватчики действительно продвинулись в западной и южной части города. Впрочем, о полном захвате населенного пункта речь пока не идет. Хотя его оккупация может оказаться и не за горами.

В ISW отметили, что тактические продвижения противника на запад в пределах Часового Яра не имеют значительного оперативного значения, поскольку большинство северной и центральной части города россияне удерживают еще с конца января 2025 года, передает 24 Канал.

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Насколько вероятна оккупация Часового Яра в ближайшее время?

Аналитики напомнили, что оккупантам понадобилось 26 месяцев, чтобы прорваться к Часовому Яру после захвата Бахмута в мае 2023 года. Расстояние между городами составляет всего 11 километров.

Усиленные попытки оккупировать Часов Яр начались в апреле 2024 года. По оценке ISW, сейчас российские войска контролируют около 7,81 квадратных километров из примерно 10 квадратных километров всей площади города.

Эксперты предполагают, что в ближайшие дни россияне завершат захват Часового Яра. Взятие этого населенного пункта откроет для противника несколько потенциальных направлений для атак на систему украинских укрепленных городов – так называемый пояс крепостей, который является основой украинской обороны в Донецкой области.

Российские войска на этом направлении находятся на расстоянии примерно 6 – 8 километров от северо-восточных окраин Константиновки и могут использовать захват Часового Яра для лобовой атаки на город. Однако сейчас они, похоже, пытаются охватить Константиновку с юго-запада, поэтому могут отложить фронтальное наступление до тех пор, пока не продвинутся ближе к городу со стороны Торца.

Захватчики уже неоднократно применяли тактику частичного охвата перед тем, как переходить к боям за каждую улицу, поэтому, вероятно, продолжат ее и во время будущей операции против Константиновки.

Также россияне могут атаковать непосредственно к западу от Часового Яра – через поля и малые населенные пункты в направлении Алексеево-Дружковки и Дружковки, чтобы перерезать трассу H-20 Константиновка – Славянск и усложнить украинское снабжение и пути отхода из Константиновки. Это будет соответствовать давним усилиям России по разрушению и захвату украинского пояса крепостей.

Кроме того, российские силы могут попытаться расширить выступление на северо-запад от Часового Яра в направлении Краматорска и Славянска. Они могут перебросить часть сил для атак вдоль трассы E-40 Бахмут – Славянск, чтобы создать условия для нападения на пояс крепостей с северо-востока.

Впрочем, на пути к Краматорску и Славянску с западного и северо-западного направлений от Часового Яра российские силы столкнутся с многочисленными водными преградами, что затруднит продвижение.

Это делает направление от Северска и Лимана более привлекательным, особенно с учетом ожидаемого сезона бездорожья осенью 2025 года.

Один из связанных с Кремлем российских военных блогеров 31 июля признал, что российские силы, вероятно, не смогут достичь пояса крепостей до конца 2025 года. Это совпадает с оценкой ISW, которая предполагает, что захват этой системы обороны будет многолетней операцией.