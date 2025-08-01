В ISW наголосили, що тактичні просування противника на захід у межах Часового Яру не мають значного оперативного значення, оскільки більшість північної та центральної частини міста росіяни утримують ще з кінця січня 2025 року, передає 24 Канал.

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Наскільки ймовірна окупація Часового Яру найближчим часом?

Аналітики нагадали, що окупантам знадобилося 26 місяців, аби прорватися до Часового Яру після захоплення Бахмута у травні 2023 року. Відстань між містами становить лише 11 кілометрів.

Посилені спроби окупувати Часів Яр почалися у квітні 2024 року. За оцінкою ISW, наразі російські війська контролюють близько 7,81 квадратних кілометрів з приблизно 10 квадратних кілометрів усієї площі міста.

Експерти припускають, що найближчими днями росіяни завершать захоплення Часового Яру. Взяття цього населеного пункту відкриє для противника кілька потенційних напрямків для атак на систему українських укріплених міст – так званий пояс фортець, який є основою української оборони в Донецькій області.

Російські війська на цьому напрямку перебувають на відстані приблизно 6 – 8 кілометрів від північно-східних околиць Костянтинівки й можуть використати захоплення Часового Яру для лобової атаки на місто. Проте наразі вони, схоже, намагаються охопити Костянтинівку із південного заходу, тому можуть відкласти фронтальний наступ доти, доки не просунуться ближче до міста з боку Торця.

Загарбники вже неодноразово застосовували тактику часткового охоплення перед тим, як переходити до боїв за кожну вулицю, тож, ймовірно, продовжать її і під час майбутньої операції проти Костянтинівки.

Також росіяни можуть атакувати безпосередньо на захід від Часового Яру – через поля та малі населені пункти в напрямку Олексієво-Дружківки та Дружківки, щоб перерізати трасу H-20 Костянтинівка – Слов'янськ і ускладнити українське постачання та шляхи відходу з Костянтинівки. Це відповідатиме давнім зусиллям Росії з руйнування та захоплення українського поясу фортець.

Крім того, російські сили можуть спробувати розширити виступ на північний захід від Часового Яру в напрямку Краматорська і Слов'янська. Вони можуть перекинути частину сил для атак вздовж траси E-40 Бахмут – Слов'янськ, щоб створити умови для нападу на пояс фортець із північного сходу.

Втім, на шляху до Краматорська та Слов'янська із західного та північно-західного напрямків від Часового Яру російські сили зіткнуться з численними водними перешкодами, що ускладнить просування.

Це робить напрямок від Сіверська й Лимана більш привабливим, особливо з урахуванням очікуваного сезону бездоріжжя восени 2025 року.

Один з пов'язаних із Кремлем російських військових блогерів 31 липня визнав, що російські сили, ймовірно, не зможуть досягти пояса фортець до кінця 2025 року. Це збігається з оцінкою ISW, яка передбачає, що захоплення цієї системи оборони буде багаторічною операцією.