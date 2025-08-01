31 липня міноборони Росії оголосило про захоплення Часового Яру. Втім, аналітики Інституту вивчення війни не підтверджують просування росіян до західної адміністративної межі міста, передає 24 Канал.

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Де Росія мала успіх на фронті?

ISW зазначає: геолокаційні знімки, опубліковані 31 липня, демонструють, що російські війська нещодавно підняли прапори в західній і південній частинах Часового Яру, що свідчить про ймовірне захоплення більшої частини населеного пункту.

Водночас, кажуть експерти, тактичні просування на захід у межах Часового Яру не мають значного оперативного значення, оскільки більшість північної та центральної частини міста росіяни утримують ще з кінця січня 2025 року, а в південно-західній частині просуваються з середини червня 2025-го. Серйозної загрози позиціям ЗСУ в самій Костянтинівці наразі немає.

ISW не зафіксував геолокаційних доказів присутності російських військ на західній околиці Часового Яру. Для повного захоплення міста загарбники мають витіснити українські сили з цих позицій.

Відомо, що окупанти мали успіх на Лиманському напрямку. Тут, відповідно до знімків від 31 липня, ворог просунувся на південь від Зеленої Долини (північний схід від Лимана) та в південній частині Торського (схід від Лимана).

Крім того, росіяни просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри від 30 липня показують, що окупанти захопили Олександро-Калинове (на північний захід від Торецька).

Геолокаційні кадри від 30 липня свідчать, що російські сили нещодавно просунулися до центральної частини Покровська з півдня – імовірно, під час обмежених диверсійно-розвідувальних дій.

Де змінилася ситуація на фронті / Карти ISW

Де контратакували ЗСУ?

Кілька просувань мають і українські війська. Так, вони теж просунулися на Лиманському напрямку, а саме на південь від Діброви (східніше Лимана).

Крім того, ЗСУ нещодавно просунулись у напрямку Великомихайлівки. Відомо, що вони нещодавно відновили контроль над Маліївкою (південний схід від Великомихайлівки). За оцінкою ISW, російські сили тимчасово захопили село до 26 липня.

Українські сили мали успіх у східній частині Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 липня та верифіковані ISW, свідчать, що Сили Оборони нещодавно відновили контроль над Темирівкою (північний схід від Гуляйполя).