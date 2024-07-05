Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что мы удерживали данный рубеж, пока россияне не срыли его КАБами.

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Отход ВСУ из микрорайона "Канал" в Часовом Яру

Полковник запаса отметил, что наш управляемый отход из микрорайона "Канал" сильно не влияет на архитектуру фронта.

По его словам, речь идет о так называемом канале Северский Донец – Донбасс, который в свое время поставлял воду, в частности, в Донецк. Сейчас в нем воды нет, поэтому он представляет собой серьезный противотанковый ров и является очень хорошим укрепрайоном.

Он отметил, что мы удерживали восточный край этого канала и одноименного жилого массива, пока россияне не срыли его КАБами. А потом мы отошли на западный берег канала.

То есть правильный, действенный ход,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что в дальнейшем мы будем удерживать противника вдоль самого канала. С помощью артиллерии это можно делать долго.

Что "разорвет" Россию

Свитан прокомментировал подрыв партизанами железнодорожного полотна под Екатеринбургом, по которому поставлялись северокорейские боеприпасы, отметив, что партизанское движение в России будет разрастаться.

По его словам, в разных республиках есть подразделения, которые выполняют боевые задачи. И именно внутреннее сопротивление "разорвет" Россию.

Изнутри Россию довольно легко "разорвать",

– сказал полковник запаса.

Военный эксперт предполагает, что российской империи осталось "жить" максимум 10 лет.