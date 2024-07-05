Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що ми утримували цей рубіж, доки росіяни не зрили його КАБами.

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Відхід ЗСУ з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру

Полковник запасу зазначив, що наш керований відхід із мікрорайону "Канал" сильно не впливає на архітектуру фронту.

За його словами, йдеться про так званий канал Сіверський Донець – Донбас, який свого часу постачав воду, зокрема, в Донецьк. Зараз у ньому води немає, тож він являє собою серйозний протитанковий рів та є дуже хорошим укріпрайоном.

Він зауважив, що ми утримували східний край цього каналу та однойменного житлового масиву, доки росіяни не зрили його КАБами. А потім ми відійшли на західний берег каналу.

Тобто правильний, дієвий хід,

– наголосив Світан.

Він додав, що надалі ми утримуватимемо противника вздовж самого каналу. З допомогою артилерії це можна робити довго.

Що "розірве" Росію

Світан прокоментував підрив партизанами залізничного полотна під Єкатеринбургом, яким постачалися північнокорейські боєприпаси, наголосивши, що партизанський рух у Росії розростатиметься.

За його словами, у різних республіках є підрозділи, які виконують бойові завдання. І саме внутрішній спротив "розірве" Росію.

Зсередини Росію доволі легко "розірвати",

– сказав полковник запасу.

Військовий експерт припускає, що російській імперії залишилося "жити" максимум 10 років.