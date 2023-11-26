Часть оккупированной Донецкой области – все еще без света: оккупанты говорят об "атаке на ТЭС"

Российские захватчики 26 ноября начали жаловаться на проблемы с энергетикой на временно оккупированных территориях. Так, часть Донецкой области, которую сейчас удерживают оккупанты, осталась без света.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Это могло произойти из-за обстрела Старобешевской ТЭС в области, передает 24 Канал.

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Часть оккупированной Донбасса обесточена

Российские пропагандисты отметили, что ночью 26 ноября был прилет в Старобешевскую ТЭС Донецкой области. В результате этого, "половина Мариуполя, Донецка, Енакиево и Горловка без электричества".

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что в результате "атаки" часть городов и районов осталась обесточенной, а сама ситуация – "непростая". Также в нескольких городах и районах якобы не подают тепло.

Пушилин также заявил, что в нескольких населенных пунктах подачу электроэнергии уже будто бы возобновили, а в других населенных пунктах работы еще продолжаются.

Главарь "ДНР" также в пропагандистском духе "обвинил в обесточивании части Донецкой области – ВСУ". По словам Пушилина, "не все беспилотники удалось сбить ночью".

На эти заявления прихвостня Кремля отреагировал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что "блэкаут – это игра, в которую можно играть вдвоем". Он также удивился тому факту, что оккупанты жалуются об обесточивании на временно оккупированных территориях.

У оккупантов была тревожная ночь в Донецкой области