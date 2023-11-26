Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Це могло статися через обстріл Старобешівської ТЕС в області, передає 24 Канал.

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Частина окупованої Донеччини знеструмлена

Російські пропагандисти зазначили, що вночі 26 листопада "був приліт" у Старобешівську ТЕС Донецької області. Внаслідок цього, "половина Маріуполя, Донецька, Єнакієвого та Горлівка без електрики".

Ватажок терористичного угруповання "ДНР" Деніс Пушилін заявив, що в результаті "атаки" частина міст та районів залишилася знеструмленою, а сама ситуація – "непроста". Також у кількох містах і районах нібито не подають тепло.

Пушилін також заявив, що у декількох населених пунктах подачу електроенергії вже буцімто відновили, а в інших населених пунктах роботи ще тривають.

Ватажок "ДНР" також у пропагандистському дусі "звинуватив у знеструмленні частини Донецької області –ЗСУ". За словами Пушиліна, "не всі безпілотники вдалося збити вночі".

На ці заяви прихвосня Кремля відреагував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що "блекаут – це гра, в яку можна грати удвох". Він також здивувався тому факту, що окупанти жаліються про знеструмлення на тимчасово окупованих територіях.

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