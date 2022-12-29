Часть ракет во Львовской области сбили, однако угроза остается, – Козицкий

Российские захватчики решили еще раз атаковать Украину, в частности Львовщину, крылатыми ракетами. В ОВА прокомментировали ситуацию и оценили работу систем противовоздушной обороны в регионе.

Около 09:00 во время воздушной тревоги во Львове и области прогремело несколько взрывов. Глава региона призвал всех оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, ведь не стоит подвергать свою жизнь опасности.

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Что известно о взрывах во Львовской области

Следует отметить, что официальной информации о прилетах в регионе по состоянию на 10:00 не было. Местные власти, в частности Козицкий и мэр областного центра Садовый, сообщали о взрывах. Хотя и стоит сказать, что глава области в своем сообщении употребил формулировку ПВО сбила "часть ракет", а не "все ракеты".

Часть ракет, которые запустил враг, во Львовской области силы ПВО сбили. Есть угроза повторных ударов. Не покидайте укрытие,

– написал Максим Козицкий.

Командование Вооруженных сил призвало украинцев не фотографировать работу систем ПВО и последствий прилетов. Ни в коем случае нельзя скидывать в чат-боты анонимных телеграм-каналов такие фотографии, ведь они могут помочь врагу корректировать огонь.

Кроме того, заметим, что Андрей Садовый отметил, что 90% Львова – без электроснабжения. Он призвал ждать дополнительной информации от энергетиков и констатировал, что по состоянию на 10:00 трамваи и троллейбусы в городе не курсируют. В то же время, могут быть перебои с водоснабжением. Фактически весь город сейчас переходит на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры.