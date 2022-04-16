Часть техники России из захваченного села в Харьковской области выехала в сторону Изюма
Источник:Радио Свобода
Российская военная техника продолжает передвигаться по территории Украины. Сегодня стало известно, что часть батальонных тактических групп вражеской армии была переброшена в направлении города Изюм.
Информацию удалось подтвердить благодаря свежим спутниковым снимкам. Сообщается, что в Изюм направляется техника, которая базируется во временно оккупированном селе Липчановка в Харьковской области.
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Ранее похожую информацию обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины. По их данным, возле Изюма собралось до 22 батальонных тактических групп противника. В ведомстве подчеркнули, что россияне могут продвигаться в указанном направлении, чтобы выйти в тыл подразделений Объединенных сил вблизи Славянска.
Что известно о зафиксированной дислокации вражеской техники
Военную технику России зафиксировали журналисты "Схем". Они отметили, что 16 апреля в 9 часов утра колонна выехала из Липчановки на трассу М03.
В колонне насчитали по меньшей мере 26 единиц военной техники,
– добавляют журналисты.
Также спутник зафиксировал скопление военной техники российских оккупантов возле складских помещений.
Движение военной техники России / Фото Planet Labs PBC / "Схемы"
Журналисты "Схем" связались с одним из жителей села Липчановка. Тот сообщил, что в их селе приспешники Путина разместили системы "Град". Кроме того, враг занял и соседние населенные пункты Харьковщины – Бригадировку, Николаевку и Чистоводовку.
Скопление военной техники России в селе Липчановка / Фото Planet Labs PBC / "Схемы"
Техника из Липчановки может продолжить движение в Изюм, где уже собрано около 15 тысяч военных.