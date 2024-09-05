Кулеба был эффективным министром, – в ОП прокомментировали изменения в правительстве

Владимир Зеленский объявил о необходимости кадровых изменений в правительстве Украины. В частности Дмитрий Кулеба уже не будет занимать должность министра иностранных дел. Есть предположение, что такие решения могут повлиять на отношение партнеров.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что кадровые решения президента Украины не могут изменить позицию Запада в отношении нашего государства. По его словам, партнеры отреагируют в "рабочем формате".

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"Кулеба был эффективным министром. Президент говорил, что определенные кадровые решения надо принимать, чтобы усилить другие направления. Люди частично выгорают, ведь находятся в однотипном формате работы", – сказал он.

Кадровые изменения

Михаил Подоляк отметил, что важно принимать решения, которые будут оптимизировать приоритетные отрасли и направления.

Частично министры переходят в другие институты. Нет такого, что человека уволили и он исчез. Наоборот президент хочет, чтобы происходили ротации в министерствах,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Он отметил, что назначение новых людей на определенные должности должно влиять на более интенсивную работу в правительстве и оживление некоторых политических процессов.

Важно! Зеленский подчеркнул, что, после кадровых изменений, государственные институты должны быть настроены на достижение необходимых результатов для Украины. Он отметил важность усиления взаимодействия между центральной властью и общинами, укрепления оборонного производства, активного сотрудничества с НАТО и реальных переговоров о членстве в ЕС.

Отношение партнеров

По мнению Подоляка, партнеры Украины имеют очень прагматичное отношение к возможностям сотрудничества с новоназначенными министрами, понимая, что речь идет о функциях, а не о чем-то эмоциональном.

Они (партнеры – 24 Канал) будут работать в рамках функциональных договоренностей с новыми руководителями министерств. И это будет крайне эффективное сотрудничество, каким оно и было последние 2,5 года. И это продлится до момента, пока Россия не проиграет войну,

– высказался он.