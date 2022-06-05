Часть жителей Северодонецка оккупанты принудительно вывезли на захваченные территории

Северодонецк остается одним из наиболее напряженных направлений борьбы. Украинские защитники пытаются сопротивляться оккупантам и спасти украинцев.

Часть жителей Северодонецка кафиры принудительно вывезли

Впрочем, как стало известно, россияне принудительно вывезли в временно оккупированные районы небольшую часть населения Северодонецка Луганской области. Об этом рассказал глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

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До начала штурма в городе оставалось около 13 тысяч населения. Идут бои, и это население в городе остается, за исключением небольшой части, которую оркам удалось принудительно вывезти на оккупированную территорию.

– отметил Стрюк в видеокомментарии.

По его словам, ситуация в Северодонецке сложная, но наши военные принимают все необходимые меры для того, чтобы оттеснить оккупантов с территории города.

Он добавил, что в городе есть небольшой запас продуктов питания, которых хватит на несколько дней. Больше всего жители нуждаются в топливе для генераторов, поскольку централизованное электро- и водоснабжение отсутствуют. Также есть определенная необходимость в лекарстве, но сейчас определить потребности горожан невозможно.

ВСУ хотят установить полный контроль над Северодонецком

Российские захватчики начали активно наступать на Северодонецк еще в конце мая. По состоянию на вечер 1 июня им удалось захватить около 80% города. Несмотря на то, что Северодонецк остается одним из наиболее напряженных направлений борьбы, защитники Вооруженных Сил пытаются установить полный контроль над городом.

Наши военные принимают все необходимые меры для вытеснения врага с территории города. Ведутся уличные позиционные бои, а сопровождается все это постоянными артиллерийскими атаками. Был определенный успех со стороны российских захватчиков, которым удалось попасть в город и фактически разделить его пополам, но украинские защитники перегруппировались и пытаются сейчас вернуть город под полный контроль Украины.

Кроме того, по словам Алексея Арестовича, украинские военные 2 июня провели удачную операцию в Северодонецке . Теперь активно уничтожают там российских кафиров. Нашим воинам удалось втянуть врага в город, якобы "сдав" его. Да, россияне оказались в ловушке.

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Россияне все силы бросили на то, чтобы захватить всю Луганскую область, а затем и Донецкую. Но для этого им нужно сначала захватить рядом Северодонецк и Лисичанск. Это два последних города в Луганской области, которые не находятся под оккупацией.