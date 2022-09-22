Страх перед властью побеждает страх смерти, – МВД об отсутствии протестов в россии

В россии продолжается частичная мобилизация. По словам советника главы МВД, население страны-агрессора не будет протестовать против этого. А все потому, что власть оно боится больше смерти.

На этом Вадим Денисенко сделал акцент во время телемарафона. Он подчеркнул, что массовых бунтов против частичной мобилизации в россии ожидать не стоит.

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ФСБ и российская власть в очередной раз победили народ

Страх перед властью победил страх предполагаемой смерти. К сожалению, в этот момент мы можем сказать, что ФСБ и российские власти одержали очередную победу над русским народом. Еще вчера было видно, что россияне боятся выходить на митинги, и боятся вообще что-либо говорить,

– подчеркнул Денисенко.

Здесь нужно сразу понять, что ожидает россиян в течение следующих месяцев. По словам Денисенко, местное население своей вялостью позволило в течение следующих месяцев закручивать гайки еще больше.

Так что ни о каких массовых бунтах в россии не может быть и речи. По крайней мере, в ближайшее время. Вместо этого все может изменить ситуация в стране. Мол, если жить в ней станет гораздо хуже, то, возможно, россияне опомнятся.

Что касается того же ухудшения уровня жизни, то его следует ожидать разве что летом 2023 года. Именно тогда, убежден Денисенко, обычные россияне смогут ощутить влияние санкций, наложенных на страну.

В ближайшее время никаких антивоенных выступлений в россии, если не произойдет какого-то "черного лебедя" (редких событий со значительными последствиями – 24 канал), к сожалению, мы предсказать не можем,

– добавил Денисенко.

Что известно о частичной мобилизации в россии

Напомним, что ее объявил сам президент владимир путин. Сделал он это во время обращения, которое вышло 21 сентября. Отметим, что его ожидали еще 20 сентября, но тогда ни путин, ни шойгу никаких официальных заявлений не сделали.

По словам диктатора, мобилизуют только "резервистов". Но указ на сайте президента не содержит этого слова. Так что правозащитники жалуются, что в любой момент могут забрать на службу любого.

Но указ на сайте президента не содержит этого слова. Так что правозащитники жалуются, что в любой момент могут забрать на службу любого. Сам же шойгу отметил, что мобилизуют 300 тысяч россиян. В то же время, он пообещал, что на фронт без подготовки не будут отправлять. По факту, в некоторых военкоматах даже времени на сбор не дают.

Поэтому россияне пытаются массово покинуть страну. Есть также те, кто ищет способы избежать мобилизации или нанесения себе травм, которые позволят не служить. Что касается митингов, то они единичны и безжизненны. Просто сборище людей: одних задерживают правоохранители, другие эти моменты фиксируют на камеру.

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