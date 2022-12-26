Распространяется информация, что руководство враждебного государства неофициально запретило писать СМИ о мобилизации и призыве. Оно и неудивительно, ведь что с тем, что с тем у Путина проблемы – повестки часто приходят мертвым, людям с инвалидностью и пожилым людям. О схожем инциденте, произошедшем в Екатеринбурге, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы.

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На учет хотели поставить умершего ребенка

То ли российским военкоматам трудно обработать огромные массивы информации, то ли им прямо-таки не хватает людей, поскольку со своими обязанностями они, очевидно, не справляются и начинают надоедать "военнообязанным" на том свете. Собственно, повестка пришла родителям мальчика, который умер 13 лет назад. К моменту гибели ему не было и 3 лет.

Вы подлежите первоначальной постановке на военный учет и обязаны 26.01.2023 до 8:00 явиться в военный комиссариат,

– указывается в документе.

Кроме того, следует сказать, там указано имя Черноскутова Сергея Александровича и его дата рождения – 9 июля 2006 года. В 2022 – парню должно было быть 16. Если бы он был жив, по логике, на войну или в армию его не должны были отправить. Однако, зная "порядки и законы" России, уже ничто не удивительно.



Пришедшая повестка умершему русскому мальчику / Фотография из соцсетей

Россия хочет открыть больше центров подготовки бойцов

К этой теме стоит упомянуть, что кремлевские чиновники хотят открыть специальные центры подготовки военных по всей территории своего террористического государства. Собственно, эти "полигоны" должны быть похожими на существующие в Чечне.

Однако пока неясно, как власти враждебной страны собираются реализовывать этот план, ведь они не могут справиться с теми "объемами военнообязанных" и их обеспечением, которые сейчас существуют. Недавно ГУР перехватило разговор, в которой оккупант на фронте жалуется на то, что ему недостаточно платят и дают амуницию ненадлежащего качества.