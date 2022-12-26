Поширюється інформація, що керівництво ворожої держави неофіційно заборонило писати ЗМІ про мобілізацію та цьогорічний призов. Воно й не дивно, адже що з тим, що з тим у Путіна проблеми – повістки часто приходять мертвим, людям з інвалідністю та похилого віку. Про схожий інцидент, що стався в Єкатеринбурзі, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

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На облік хотіли поставити померле дитя

Чи то російським військкоматам важко обробити величезні масиви інформації, чи то їм просто-таки бракує людей, оскільки зі своїми обов'язками вони, очевидно, не справляються та починають надокучати "військовозобов'язаним" на тому світі. Власне, повістка прийшла батькам хлопчика, який помер 13 років тому. На момент загибелі йому не було і 3 років.

Ви підлягаєте початковій постановці на військовий облік та зобов'язані 26.01.2023 до 8.00 з'явитися у військовий комісаріат,

– зазначається у документі.

Окрім того, слід сказати, там вказане ім'я Чєрноскутова Сєргєя Алєксандровіча і його дата народження – 9 липня 2006 року. У 2022 – хлопцю мало бути б 16. Якби він був живий, за логікою, на війну чи в армію його не мали б відправити. Однак, знаючи "порядки й закони" Росії, уже ніщо не є дивним.



Повістка, що прийшла померлому російському хлопчику / Світлина зі соцмереж

Росія хоче відкрити більше центрів підготовки бійців

До цієї теми варто згадати, що кремлівські чиновники хочуть відкрити спеціальні центри підготовки військових по всій території своєї терористичної держави. Власне ці "полігони" мають бути схожими до тих, що існують в Чечні.

Однак поки незрозуміло, як влада ворожої країни збирається реалізовувати цей план, адже вона не може справитись з тими "об'ємами військовозобов'язаних" та їхнім забезпеченням, що існують зараз. Нещодавно ГУР перехопило розмову, у якій окупант на фронті скаржиться на те, що йому недостатньо платять та дають амуніцію неналежної якості.