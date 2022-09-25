В Якутии женщины, протестовавшие против мобилизации, водили хороводы

В россии набирает обороты частичная мобилизация. И пока в одних регионах жители не слишком беспокоятся о призыве, в других планы стоят значительно серьезнее. К примеру, в Якутии.

Там местные жители начали активнее протестовать против частичной мобилизации. Женщины выходят на площади и выражают возмущение приказом, который отдал несколько дней назад путин.

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Женщины скандировали и водили хороводы

Как рассказывают журналисты, женщины водили традиционный якутский хоровод осуохай. Свой протест они устроили на площади Орджоникидзе. Более смелые из них обращались к силовикам, которые тоже были на месте. Их они призвали "Отдать наших дедушек!".

Но отстаивать свои права женщинам удавалось недолго. Вскоре силовики, сначала наблюдавшие за хороводом, начали задерживать их. Известно, что один автобус с задержанными жителями Якутии увезли с площади. Вероятно, в отделение.

Женщины в Якутии призвали вернуть их дедушек: видео

Заметим, что Якутия и Бурятия – два бедных региона страны. И в которых частичная мобилизация вообще бездействует. Там местные власти отправляют на фронт всех без выбора. Мужское население буквально нагребается, чтобы максимально выполнить планы. Неудивительно, что женщины скандировали о своих дедушках. В этом случае ни возраст, ни военный опыт не имеют никакого значения.

Требуют возвращать по ошибке мобилизованных

Добавим, что накануне глава Якутии Айсен Николаев выступил на совещании по мобилизации. Он требует вернуть домой тех, кого ошибочно забрали в армию. Речь в том числе и о многодетных родителях.

Он отметил случай, когда мобилизовывали тех, кто воспитывает 4 и более детей, которым не исполнилось 16 лет. Напомним, что приказ предусматривает освобождение таких мужчин от мобилизации. Но существует вероятность, что действует соответствующее правило только в Москве и Санкт-Петербурге.

К слову, шойгу в день объявления о частичной мобилизации озвучил план. Согласно ему, в армию должны набрать еще 300 тысяч бойцов. Но журналисты уверяют, что реальная цифра – 1,2 миллиона мужчин. Именно поэтому в россии активно гонят на службу жителей бедных регионов, представителей национальных меньшинств, а также социально незащищенные слои населения.

Не исключено, что таким образом в стране планируется избавиться от маргинализованного слоя общества. Тех, кто и до полномасштабного вторжения сидел на всяческих социальных выплатах и не приносил никакой пользы.

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