Путин собирает военную "машину", которая раздавит россию, придет "судный день", – политтехнолог
Потерпев поражение на фронте, путин решил объявить мобилизацию в россии. Военная "машина", которую собирает глава кремля, в итоге раздавит российскую федерацию.
Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он считает, что военного искусства нашего командования и Западных партнеров хватит, чтобы сломать российское войско каким-нибудь оригинальным способом.
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"Путин собирает "машину", которая раздавит россию"
Шейтельман отметил, что путин отказывается признать поражение. Ведь нормальный политический лидер признал бы проигрыш и пошел бы готовиться к следующей войне, изучив собственные ошибки.
У него ушло бы 2 – 3 года на подготовку новой армии, вторжения к нам. И он бы с новыми силами, учитывая ошибки, нас бы все-таки захватил,
– считает политтехнолог.
Однако, заметил он, путин все еще рассчитывает победить. У него есть еще 25 миллионов человек, которые он может к нам прислать. Чтобы их всех уничтожить, нам, скорее всего, понадобится несколько лет и безграничное количество HIMARS.
Я думаю, что вся его мобилизация упадет под собственным весом. Он собирает "машину", которая раздавит россию,
– сказал Шейтельман.
Политтехнолог отметил, что в россии намерены мобилизовать миллион человек. Если к этому количеству добавить женщин и детей, то можно сказать, что в войне примут участие 3 – 4 миллиона человек.
Когда в такой стране, как россия, 3 – 4 миллиона участников войны, что-то где-то начнет ломаться,
– подчеркнул Шейтельман.
Он считает, что самая главная надежда на то, что эта "машина" раздавит сама себя, как она сожрала сама себя, в частности, под Киевом.
"Приближается "судный день"
Шейтельман рассчитывает, что наше командование благодаря разведданным от Западных партнеров найдет какую-нибудь точку, куда можно ударить, чтобы развалилась вся система как карточный дом.
По его мнению, мастерства нашего военного руководства и Западных партнеров должно хватить, чтобы сломать ее каким-нибудь оригинальным, необычным способом.
Приближается "судный день". Медведев же нам чем угрожал!? После ударов по Крыму наступит "судный день". Почему война Судного дня в Израиле так называется? Потому что она началась в такой день праздничный, "судный день",
– заметил политтехнолог.
По словам Шейтельмана, в этом году он выпадает в ночь с 5 на 6 октября, то есть, за два дня до дня рождения путина. Поэтому там точно что-то будет – или путин ударит атомным оружием, или мы найдем какую-то его слабость.
Мобилизация в россии: что известно
- Утром 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.
- В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек. Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа путина. Хотя власти россии это отрицают.
- Граждане России негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.
Кстати – путина поймали на лжи по поводу мобилизации: смотрите видео