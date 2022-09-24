Путин собирает военную "машину", которая раздавит россию, придет "судный день", – политтехнолог

Потерпев поражение на фронте, путин решил объявить мобилизацию в россии. Военная "машина", которую собирает глава кремля, в итоге раздавит российскую федерацию.

Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он считает, что военного искусства нашего командования и Западных партнеров хватит, чтобы сломать российское войско каким-нибудь оригинальным способом.

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"Путин собирает "машину", которая раздавит россию"

Шейтельман отметил, что путин отказывается признать поражение. Ведь нормальный политический лидер признал бы проигрыш и пошел бы готовиться к следующей войне, изучив собственные ошибки.

У него ушло бы 2 – 3 года на подготовку новой армии, вторжения к нам. И он бы с новыми силами, учитывая ошибки, нас бы все-таки захватил,

– считает политтехнолог.

Однако, заметил он, путин все еще рассчитывает победить. У него есть еще 25 миллионов человек, которые он может к нам прислать. Чтобы их всех уничтожить, нам, скорее всего, понадобится несколько лет и безграничное количество HIMARS.

Я думаю, что вся его мобилизация упадет под собственным весом. Он собирает "машину", которая раздавит россию,

– сказал Шейтельман.

Политтехнолог отметил, что в россии намерены мобилизовать миллион человек. Если к этому количеству добавить женщин и детей, то можно сказать, что в войне примут участие 3 – 4 миллиона человек.

Когда в такой стране, как россия, 3 – 4 миллиона участников войны, что-то где-то начнет ломаться,

– подчеркнул Шейтельман.

Он считает, что самая главная надежда на то, что эта "машина" раздавит сама себя, как она сожрала сама себя, в частности, под Киевом.

"Приближается "судный день"

Шейтельман рассчитывает, что наше командование благодаря разведданным от Западных партнеров найдет какую-нибудь точку, куда можно ударить, чтобы развалилась вся система как карточный дом.

По его мнению, мастерства нашего военного руководства и Западных партнеров должно хватить, чтобы сломать ее каким-нибудь оригинальным, необычным способом.

Приближается "судный день". Медведев же нам чем угрожал!? После ударов по Крыму наступит "судный день". Почему война Судного дня в Израиле так называется? Потому что она началась в такой день праздничный, "судный день",

– заметил политтехнолог.

По словам Шейтельмана, в этом году он выпадает в ночь с 5 на 6 октября, то есть, за два дня до дня рождения путина. Поэтому там точно что-то будет – или путин ударит атомным оружием, или мы найдем какую-то его слабость.

Мобилизация в россии: что известно

Утром 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.

В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек. Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа путина. Хотя власти россии это отрицают.

Граждане России негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.

Кстати – путина поймали на лжи по поводу мобилизации: смотрите видео