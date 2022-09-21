Россияне массово убегают в Финляндию: очередь на границе растянулась более чем на 30 километров

В россии 21 сентября объявили о частичной мобилизации. Призвать собираются 300 тысяч резервистов. Тем временем россияне пытаются скрыться.

В нескольких городах россии люди выходят на протесты. Уже известно о более 500 задержанных. В то же время большинство пытаются скрыться.

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У границы с Финляндией очередь – более 30 километров

Страны Балтии уже не пускают россиян. Единственный шанс бежать для граждан страны-агрессора – уехать в Финляндию. На российско-финской границе очередь растянулась более чем на 30 километров.

Единственный доступный сухопутный путь для граждан из болот, если они хотят попасть в страны ЕС, только через Финляндию. Очередь растянулась более чем на тридцать километров,

– говорится в сообщении.

По другим данным, очередь растянулась уже на 35 км.

В Финляндии заявили, что количество заявок на визы от россиян существенно выросло.

Очередь на границе россии и Финляндии: смотрите видео

Залужный отреагировал на мобилизацию в россии

Валерий Залужный отреагировал на новость о частичной мобилизации в россии. Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские герои защищают родную землю уже 8 лет и 7 месяцев. Полномасштабное наступление российских оккупантов не испугало украинцев. Народ объединился и достойно встретил врага.

"Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не повлияют на нашу готовность бороться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю – добровольно или по мобилизацией", – заявил Залужный.

Он добавил, что украинцы победят.

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