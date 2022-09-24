В России, вероятно, не выполнят план мобилизации: есть нарушения, население недовольно, – ISW

В россии полным ходом идет частичная мобилизация. И говорится уже явно не о призыве 300 тысяч "резервистов". Планы в военкоматах безумны, а местное население уже выражает возмущение.

Президент владимир путин откровенно соврал собственному же населению, когда рассказал о частичной мобилизации. Реальность свидетельствует о том, что оккупанты планируют набрать в армию гораздо больше людей. Но сделать это они не смогут.

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Частичная мобилизация провалится

В этом убеждены аналитики из Института по изучению войны. Они заметили, что россиянам не удастся создать мобилизованные резервные силы. Даже если говорить о тех, которые не будут отличаться высоким уровнем боевой подготовки.

Единственный выход достичь поставленных целей – грубо нарушать правила. Именно это и фиксируют сейчас в россии. Военнослужащие и местные администрации занимаются мобилизацией тех мужчин, которые не подпадают под озвученные критерии. То есть говорится о тех, у кого вообще отсутствует "боевой опыт".

Известно, что частичную мобилизацию в россии должны завершить до 10 ноября. Соответствующую информацию сообщили оппозиционеры в стране-агрессора. Набор военнослужащих будет проходить тремя волнами по 2 недели каждый.

В то же время есть информация и о реальных цифрах. Речь идет не о 300 тысячах "резервистов", а о 1,2 миллионе людей, которых могут отправить на фронт. Аналитики из Института предполагают, что подобная мобилизационная кампания перегружает неэффективную и немотивированную бюрократическую систему. Следовательно, россия либо не сможет, либо не успеет справиться с набором необходимого боеспособного резерва за столь короткий промежуток времени.

Набирают всех без разбора

В сети уже начинают распространяться жалобы от тех, кого призывают в армию. Речь идет и о пожилых мужчинах, и о студентах, и о сотрудниках военной промышленности, и тех, у кого вообще отсутствует военный опыт. Согласно имеющимся данным, мобилизуют также сотрудников аэропортов, авиакомпаний и работников других отраслей. Не обошлось и без студентов-заочников. Также наблюдается набор тех мужчин, у которых имеются хронические заболевания.

Вишенкой на торте, так сказать, стало сопротивление отдельных россиян. В сети ходят видео, на которых можно увидеть, как они ссорятся и даже дерутся с комиссарами. Кроме того, мужчины отказываются от службы, ссылаясь на то, что не должны быть призваны согласно заявлениям шойгу и путина.

Все это свидетельствует об одном: враг планирует отправить на фронт немотивированных мужчин. И вряд ли у них будут причины перетягивать на себя инициативу в войне против Украины.

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