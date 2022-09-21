путин уже прибег к последнему шантажу в своей жизни

Мне кажется, что у путина в феврале-месяце была искренняя вера в то, что усилиями тех военных и сил, которые он отправил на убой в Украину, ему удастся достичь тех целей, которые он перед собой ставил. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Несбыточные мечты шизофреника

А это реально был план об оккупации Киева, об оккупации большинства территории Украины и изменениях политического режима Украины на пророссийский. Но с ходом этой войны к путину приходили все новые и новые осознания и излом предыдущих планов, которые он перед собой ставил.

Интересное Как новое пушечное мясо в россии "вдохновили" правдой об угробленной армии

Сначала была идея захватить всю Украину, после этого возник план захватить юг Украины и полностью восток желательно с Днепропетровской областью, желательно с Полтавской областью. То есть оттяпать, по крайней мере, треть наших территорий.

Сейчас у путина по риторике появляются мнения о том, что нужно "освободить" Донецк и Луганск – два региона всего, судя по сегодняшнему его выступлению. И вот это разрушение иллюзий, я уверен, дойдет до него в какой-то момент и до того уровня, что он поймет: удержать Донецкую и Луганскую область тоже не так просто.

Мобилизация = могилизация

Введение частичной мобилизации – это такой обязательный этап здесь для того, чтобы Украина выиграла. Нельзя победить в войне, не пройдя всех этих этапов со стороны россии в нынешних условиях. Рано или поздно они должны были объявить эту мобилизацию, и они должны были пройти этот момент. Вот мы до него дошли.

Я более чем убежден, что частичная, как они ее называют, мобилизация, во-первых, не будет иметь тех успехов, на которые они рассчитывают, поскольку за месяцы войны в Украине мы уничтожили большинство кадровых военных россии, которые теоретически могли бы учить новоприбывших мобилизованных, офицеров запаса или других лиц. Но ввиду того, что все они уже практически были уничтожены в Украине, шансы на качественное обучение новых солдат – они минимальны. Скорее всего, они поедут на войну совершенно необученными, совершенно не понимая своего предназначения в армии и своей функции. Поэтому я думаю, что перспективы у них такие.

Стоит прочесть путин окончательно признал поражение в "спецоперации": агония уже началась

Последний выход кровавого карлика

Кроме того, огромная проблема – с военным обеспечением. Возможно, они и нашкребут какое-то количество этих мобилизованных, но я очень сомневаюсь в том, что заявленная цифра в 300 тысяч будет достигнута, поскольку еще не успел путин объявить об этой частичной мобилизации, как россияне начали искать билеты где-то в Ереван, Стамбул, какие-то другие страны, чтобы бежать из россии. Я думаю, это настроение будет только нарастать. И кроме этого будет нарастать паника глобальная в принципе в обществе.

Это – агония, это – понимание того, что других путей для того, чтобы завершить начатое, нет. И уже даже не просчитывая рисков, не просчитывая возможных последствий для самого путина, он прибегает к крайним чертам, к крайним мерам. Уже включился ядерный шантаж. А я бы сказал, что ядерный шантаж – это последний вообще из запрещенных приемов, который мог использовать путин.

Я более чем убежден, что этот прием станет последним вообще в его жизни. Последний шантаж в жизни путина – ядерный шантаж в отношении Украины и стран Запада. Поэтому это такие предсмертные абсолютно конвульсии, которые могут еще занять определенный период времени.

Конечно, могут. Но я думаю, что россия начнет уничтожать себя изнутри, с одной стороны, а с другой – в этом помогут украинские военные, у которых будет много работы. Поскольку если они (россияне – 24 канал) там начнут мобилизовать и отправлять на поле боя неподготовленных людей, то количество погибших россиян в сутки увеличится с 300 – 500 до 1000 – 2000. Это будет трагедия российского народа из-за своего больного шизофренического лидера, если его так можно назвать.

О главном Когда закончится война с россией

Ну, и я бы сказал так, что путин сейчас в любом случае очень заинтересован в проведении переговоров, поскольку эти ядерные шантажи, объявления "референдумов", проведение мобилизации – это все такие сообщения Украине о том, что смотрите, какие мы можем сделать сейчас очень страшные шаги для вас – давайте садиться за стол переговоров и договариваться по крайней мере о чем-нибудь.

Но я более чем убежден, что Украина на такие ультиматумы не пойдет и Украина прекрасно просчитывает риски, которые несет россия. Нам только нужно, чтобы эти риски стали реальной катастрофой для российского политического режима.

Актуальное – россияне в панике бросились скупать авиабилеты после объявления мобилизации: смотрите видео