50 оттенков мобилизации в рф: как путин подписал своих граждан на смерть, – объяснение юриста

Частичная мобилизация в россии вызвала большую панику среди граждан страны-агрессора, и не зря, ведь указ настолько неточный, что позволит мобилизовать в армию почти каждого россиянина.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак объяснил в комментарии 24 каналу, почему понятие "частичная" мобилизация очень сомнительно.

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В указе нет ни срока мобилизации, ни количества призывников, ни ограничений

Первое, на что обращает внимание юрист – указ не содержит период, на который эта частичная мобилизация объявляется, нет и перечня оснований для прекращения мобилизации.

Более того, указом не установлено и требований об обязательном обучении или подготовке таких военнослужащих, а потому, по всей вероятности, "ваньки" будут отправлены в Украину сразу из военкомата,

– отметил Влад Юрчак.

Указ о частичной мобилизации не содержит предельного количества лиц, подлежащих мобилизации.

Как отмечает юрист, присвоение статуса "частичной" очень сомнительно, поскольку формулировки, которые использованы в указе, не имеют никаких ограничений, что потенциально позволит мобилизовать в армию любого.

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Указ просто не содержит перечня лиц, на которых будет распространяться такая частичная мобилизация.

Именно поэтому спорным остается утверждение путина о том, что мобилизации будут подлежать только лица, находящиеся в запасе вооруженных сил россии, поскольку об этом прямо не указано в тексте указа,

– объяснил юрист.

Разорвать контракт мобилизованные не смогут

Указом также определено, что контракты военнослужащих, заключенные в период действия указа, будут действовать до окончания периода мобилизации, а их расторжение будет возможно исключительно по таким причинам:

по достижению предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья;

в случае вступления в законную силу приговора суда о лишении свободы в отношении военнослужащего.

Обратите внимание! То есть, в отличие от украинского законодательства, мобилизованные в россии не имеют права прекратить службу по семейным или другим обстоятельствам.

Под мобилизацию в россии подпадают и родители многодетных семей, и лица, осуществляющие уход за родственниками, а также военнообязанные, у которых близкий родственник уже погиб во время так называемой "специальной военной операции".

Исключений для призывников практически нет

Юрист отмечает, что указом о частичной мобилизации не предусмотрено добровольное прекращение службы во время мобилизации, а потому уже мобилизованные солдаты армии страны-агрессора не смогут подать рапорт об увольнении по собственному желанию.

Указ предусматривает отсрочку от призыва во время мобилизации только для лиц, находящихся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса на время работы там, и не предусматривает, что право на отсрочку будут иметь граждане, задействованные в работе критической инфраструктуры.

Неудивительно, что россияне массово гуглят, как выехать из страны, и скупают авиабилеты на ближайшие рейсы. В то же время в госдуме россии уже успели предупредить граждан, чтобы не уезжали за границу и не перемещались по стране.

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путин фактически признал, что российская армия не справляется и понесла критические потери. Негативную реакцию населения долго ждать не пришлось. Россияне уже окрестили это событие "могилизацией" и инициировали акции протеста.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров говорит, что возмущение россиян оправдано. Частичная мобилизация действительно может стать для них настоящей трагедией, ведь их отправят туда, где не справились "головорезы" и "кадыровцы".

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